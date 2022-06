Medvedev: la Russia colpirà i centri decisionali ucraini in caso di attacco missilistico

Mosca prende atto del cambiamento di posizione di Washington sulla fornitura di armi a Kiev

Mosca colpirà i centri decisionali se l’Ucraina utilizzerà le armi ricevute dagli Stati Uniti contro i territori russi. Lo ha affermato il vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev in un’intervista al canale televisivo del Qatar Al Jazeera .

“Se questo tipo di armi verrà utilizzato contro i territori russi, le forze armate del nostro Paese non avranno altra scelta che agire per sconfiggere i centri decisionali”, ha affermato Medvedev.

Il vice capo del Consiglio di sicurezza ha sottolineato: “Tutti capiscono che tipo di centri sono questi: questo è il ministero della Difesa, e lo stato maggiore, e quant’altro”. “Ma è necessario capire che i centri decisionali finali in questo caso, sfortunatamente, non si trovano nemmeno nel territorio di Kiev. Pertanto, questa è sicuramente una minaccia che dovrà essere presa in considerazione”, ha affermato Medvedev.

Secondo Medvedev, Mosca prende atto del cambiamento di posizione di Washington sulla fornitura di armi all’Ucraina. “All’inizio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che non avrebbe fornito sistemi a razzo a lancio multiplo. La posizione, poi è cambiata annunciando la consegna dei missili – ha sottolineato ancora i vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa – E sebbene, questi missili non sono di lunga gittata rappresentano comunque una minaccia evidente per la Russia”. “Gli americani dicono che questo sistema missilistico sarà utilizzati solo sul territorio dell’Ucraina, ma per ovvi motivi non controllano pienamente le decisioni che vengono applicate e adottate dalle autorità ucraine. Pertanto, questo è , ovviamente, una minaccia, dobbiamo rispondere”, ha concluso Medvedev.