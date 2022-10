Massimo D’Alema: “Meloni? Grinta e personalità. Ha fatto quello che non abbiamo fatto noi”

L’ex premier: “Ci siamo raccontati per 25 anni che era finito il Novecento e poi le elezioni le ha vinte il partito più novacentesco che c’è”

Il neo presidente del consiglio Giorgia Meloni “è una donna che ha personalità e grinta. Cosa mi piace di lei? Che ha fatto quello che non abbiamo fatto noi: ha tenuto in piedi un partito, un partito vero, organizzato, che fa una politica di quadri, che ha fatto politica, non è un ‘Papa straniero’, ed è il segretario della gioventù del suo partito, che diventa capo del partito e quindi capo del governo. Per averlo fatto io, è stato considerato quasi un colpo di Stato”. Lo ha detto Massimo D’Alema a ‘In Onda’ su La7. “Ci siamo raccontati per 25 anni che era finito il Novecento e poi le elezioni le ha vinte il partito più novecentesco che c’è“.