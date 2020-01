M5S, gli elettori a Di Maio:”non mollare”

La base contro le dimissioni, tanti messaggi sulla pagina Facebook

“Luigi non mollare”. “Abbiamo bisogno di te”. “Mai visto un giovane politico così serio”. Sono questi alcuni dei messaggi inviati sulla pagina facebook di Luigi Di Maio dopo l’ormai certo annuncio delle sue dimissioni da capo politico del M5S. Migliaia di commenti compaiono al post in cui Di Maio annuncia che, alle 17, dirà delle “cose importanti”. E, gran parte degli utenti, chiede a Di Maio di ripensarci. “Grande, ogni tua decisione è importante ci fidiamo di te”, scrive Pini. “Mi auguro che non ci darai un colpo al cuore presentando le tue dimissioni da capo politico, in questo momento così difficile nessuno sarà in grado di sostituirti”, incalza Chiara. “Spero che sia una voce infondata. Ormai rappresenti per tanti di noi onesti un baluardo“, interviene un altro utente. Ignazio propone al capo politico di rimettere la decisione su Rousseau mentre Angela protesta: “volevi far fuori il Pd, invece hanno fatto fuori te”. “La base ha già votato più volte a favore di Di Maio.

Rispettare la decisione della base”, attacca Guido mentre Mario chiede: “I nomi di chi non ti vuole più come capo politico, si possono avere?”.