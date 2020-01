Napoli, de Magistris attacca l’opposizione: “E’ contro gli interessi della Città”

Il primo cittadino accusa l’opposizione di fare campagna elettorale permanente

”Ritengo che ieri il Consiglio si potesse svolgere perché l’amministrazione era rappresentata ad altissimi livelli con il vicesindaco, l’assessore di riferimento e i vertici di Asia. Le opposizioni hanno dato prova di pretestuosità che è ciò che li contraddistingue negli ultimi tempi. Purtroppo è iniziata una campagna elettorale che ci accompagnerà fino alla primavera del 2021 e questo politicamente droga tutto. Non è vero che da parte delle opposizioni c’è interesse per la città”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta il rinvio della seduta di ieri di Consiglio comunale monotematica sui rifiuti deciso su proposta delle forze di minoranza, e appoggiato anche da alcuni esponenti di maggioranza, in virtù dell’assenza in aula del primo cittadino. De Magistris, nel ribadire di avere avuto ‘‘un imprevisto urgente”, ha affermato che la discussione sui rifiuti ‘‘sarà ripresa e dimostreremo all’opposizione la serietà con cui lavoriamo ma non credo che da parte loro ci sia un ragionamento costruttivo”. Dichiarazioni sprezzanti, prodotti della solita saccenteria e arroganza.