M5S, De Magistris: “Fotografia Di Maio-Brunetta segna la fine dei grillini”

Intervista a Radio Crc

“La fotografia di Di Maio con Brunetta segna la fine del M5S per come era visto nel 2018″. Lo dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris intervenuto questa mattina a radio Crc. “E’ difficile – incalza il primo cittadino – che un elettore che ha votato i grillini lo rifarebbe se si andasse al voto domani mattina. Difficile votare chi ha detto mai con la Lega, e invece sta con Lega, mai con il Pd e ora sta con il Pd di Zingaretti, mai con Fi e oggi stanno con Berlusconi, tutti insieme, senza dimenticare Renzi. Questa è un’operazione che porta alla conservazione del posto di ministro e parlamentare per chi ce l’ha. L’elettorato 5Stelle – rimarca de Magistris – e intendo la base, come può tollerare politicamente un’operazione di questo tipo”.