Legnano, famiglia con tre bambini e senza una casa dorme in auto da 7 mesi

Vivono grazie al Reddito di Cittadinanza

Una famiglia di cinque persone vivono e dormono da 7 mesi in in un parcheggio di Legnano perché non riescono a dare garanzie per affittare una casa. È la storia dei coniugi Ignazio e Milena e dei loro tre figli due bimbe di 7 e 8 anni e il piccolo Ethan, nato lo scorso 6 dicembre e attualmente ricoverato in un ospedale di Milano a causa di complicanze mediche sorte dopo il parto

La mamma, che ha il reddito di cittadinanza, ha trascorso il periodo di gravidanza dormendo prima in un magazzino e poi in macchina. Lei e il marito, che ha un contratto a termine, non riescono infatti a dare garanzie per trovare un’abitazione.

Il comune di Legnano si è attivato per risolvere la situazione, ma al momento l’unico vero aiuto è arrivato da amici e conoscenti della famiglia e, soprattutto, dall’Associazione Il Sole nel Cuore, che ha garantito e garantirà alla famiglia di passare almeno il Natale in albergo