Incidente sul lavoro a Pompei: due operai gravemente feriti dopo una caduta da 12 metri

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Pompei, nei pressi della stazione ferroviaria, dove due operai sono precipitati da un’altezza di circa 12 metri mentre erano impegnati in un intervento di manutenzione. Secondo le prime informazioni, i due stavano effettuando lavori di potatura su un carrello elevatore nei pressi di un supermercato quando, per cause ancora da accertare, sono caduti al suolo.

Entrambi sono rimasti gravemente feriti. Uno dei due operai, le cui condizioni sono particolarmente critiche, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L’altro è stato invece condotto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e le sue condizioni, pur serie, risultano essere meno preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, insieme alle forze dell’ordine. L’area è stata posta sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le verifiche sono affidate alla Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire, tra le altre cose, se i due operai fossero dotati dei dispositivi di sicurezza previsti, come le imbracature.

L’incidente riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’utilizzo corretto delle attrezzature e al rispetto delle norme sulla prevenzione.

