Bloccati gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale

I benzinai scioperano per tre giorni. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale resteranno chiusi dalle 22 del 13 dicembre fino alla stessa ora di venerdì 16 dicembre.

L’iniziativa è stata annunciata da Faib Confesercenti, Fegica e Anisa Confcommercio in un comunicato congiunto, lamentando “lo stato di assoluto degrado a cui sono state sottoposte le aree di servizio autostradali, sia in termini di prezzi dei carburanti e della ristorazione, del tutto abnormi e fuori mercato, sia in termini di standard qualitativi”.