Guadagni facili con azioni Amazon: “è una truffa”

Ogni giorno migliaia di utenti vengono contattati da fantomatici operatori Amazon che propongono prodotti finanziari, promettono guadagni facili acquistando azioni della multinazionale e grandi profitti iniziando con un “investimento di 250 euro”. E’ una frode. Gli operatori e le operatrici sono truffatori componenti di una sorta di organizzazione a delinquere.

Per ingolosire la potenziale vittima si contestualizza il messaggio, in questo caso dicendo che Amazon è cresciuta molto nel periodo pandemico (cosa vera perché il giro d’affari del colosso è aumentato notevolmente in questi due anni) e che l’azienda vuole restituire qualcosa. Come? Offrendo un’opportunità d’investimento da 250 euro per l’acquisto di azioni. Ma in cosa consiste questa opportunità? Stando alla registrazione accettando di investire, non solo avrete azioni Amazon per 250 euro ma anche un bonus di pari valore da spendere sullo store come preferite.

I vertici della multinazionale hanno diffuso un comunicato eloquente “i truffatori stanno contattando i clienti spacciandosi per Servizi finanziari di Amazon, sollecitandoli a fornire i loro dati di pagamento e di fatturazione al fine di “investire” in azioni Amazon o in “opportunità di business” che promettono rendimenti elevati in breve tempo”.

Amazon sottolinea che non ha chiesto e non chiederà mai gli utenti ad investire o acquistare partecipazioni di alcuna azienda, tanto meno chiederà di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi.

Tuttavia, la società parla anche di truffe su presunti concorsi e lotterie dove “i truffatori contattano i clienti fingendo di essere Amazon e comunicano loro di aver vinto un premio in un concorso. I truffatori chiedono quindi ai clienti i loro dati personali e il pagamento di una somma per la “spedizione o gestione” per ricevere il premio o riscuotere le vincite”.

A riguardo, Amazon ribadisce che non chiederà mai di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono e per tale ragione invita gli utenti a non effettuare mai un pagamento o condividere dati di pagamento per concorsi a cui non ci si è iscritti.

In conclusione, le truffe telefoniche che coinvolgono il nome di Amazon e del trading online sono una realtà preoccupante. Per evitare di cadere vittima di queste truffe, è importante rimanere vigili e non fornire mai i propri dati personali o bancari a persone sconosciute al telefono

CiCre