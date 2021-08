Green Pass, ancora un Sabato di proteste in Italia e Francia. A Torino bloccata la stazione (le Foto)

500 mila persone si sono radunate e sfilato in corteo in diverse città francesi, 400 mila hanno manifestato in 119 città italiane.Il movimento non arretra e continua ad intensificare le lotte in difesa dei diritti

Oggi sesto sabato di manifestazioni contro il Green Pass, il lasciapassare sanitario, l’obbligo vaccinale, lo stato d’emergenza. 500 mila persone si sono radunate e sfilato in corteo in diverse città francesi, 400 mila hanno manifestato in 119 città italiane. Il Movimento non arretra e continua ad intensificare le lotte in difesa dei diritti. Un movimento indipendente composto da persone tenaci che pensano con la propria testa. In piazza moltissimi operatori sanitari, docenti, studenti, pensionati. A Torino bloccata per un’ora la stazione ferroviaria.