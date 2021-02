Governo Draghi, nominati 39 sottosegretari: è un’orgia del Cencelli

Pretese e veti incrociati dei partiti, sospeso il Cdm. Poi la fumata bianca: ecco tutti i nomi

Governo Draghi, fumata bianca: nominati in 39 fra viceministri e sottosegretari. Un’orgia del Manuale Cencelli. Fra le pretese e i veti incrociati dei partiti – al culmine di giorni di trattative – è stato anche sospeso il Cdm, per le tensioni nella coalizione-ammucchiata. La spartizione, alla fine, conta 11 posti al M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu, uno del Centro Democratico, e uno di + Europa. Ecco l’infornata di nomine:

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini (Fi), Simona Malpezzi (Pd) (Rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (M5S – Sud e coesione territoriale); Assuntela Messina (Pd – Innovazione tecnologica e transizione digitale); Vincenzo Amendola ( Pd – Affari europei); Giuseppe Moles (Fi – Informazione ed editoria); Bruno Tabacci (Centro Democratico – Coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica).

Esteri e cooperazione internazionale: Marina Sereni – viceministro (Pd); Manlio Di Stefano (M5S) e Benedetto Della Vedova (+Europa) sottosegretari. Interno: Nicola Molteni (Lega), Ivan Scalfarotto (Iv) e Carlo Sibilia (M5S). Giustizia: Anna Macina (M5S) e Francesco Paolo Sisto (Fi). Difesa: Giorgio Mulè (Fi) e Stefania Pucciarelli (Lega). Economia: Laura Castelli – viceministro (M5S); Claudio Durigon (Lega), Maria Cecilia Guerra (Pd) e Alessandra Sartore (Pd) sottosegretari.

Sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin – viceministro (Fi); Alessandra Todde – viceministro (M5S); Anna Ascani sottosegretari (Pd). Politiche agricole alimentari e forestali: Francesco Battistoni (Fi) e Gian Marco Centinaio (Lega). Transizione ecologica: Ilaria Fontana (M5S) e Vannia Gava (Lega).

Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova – viceministro (Iv); Alessandro Morelli – viceministro (Lega); Giancarlo Cancelleri sottosegretario (M5S). Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto (M5S) e Tiziana Nisini (Lega). Istruzione: Barbara Floridia (M5S) e Rossano Sasso (Lega). Beni e attività culturali: Lucia Borgonzoni (Lega). Salute: Pierpaolo Sileri (M5S) e Andrea Costa sottosegretari.