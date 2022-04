Gli Stati Uniti confermano l’addestramento dei militari delle Forze armate ucraine

Lo ha annunciato oggi in un regolare briefing per i giornalisti dal portavoce del Pentagono John Kirby.

Gli Stati Uniti inizieranno presto ad addestrare le truppe ucraine all’uso di armi pesanti americane. Lo ha annunciato oggi in un regolare briefing per i giornalisti dal portavoce del Pentagono John Kirby.

“Ora c’è un piano che stiamo iniziando a mettere in atto. E crediamo che questa formazione possa avvenire nei prossimi giorni“, ha detto Kirby.

Come annunciato il 13 aprile scorso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Washington fornirà a Kiev altri 800 milioni di dollari in assistenza militare, inclusi 11 elicotteri Mi-17, 200 mezzi corazzati, 18 obici da 155 mm e 40 mila proiettili di artiglieria, oltre a 300 proiettili Switchblade, 500 missili Javelin per i sistemi anticarro e “migliaia di altri sistemi anticarro”. Gli obici americani saranno trasferiti per la prima volta in Ucraina.

Tra questo equipaggiamento militare, come riconosciuto dalla parte americana, ci saranno sistemi il cui uso richiederà una formazione aggiuntiva del personale militare ucraino.