La ricerca dell’istituto Elabe

Il 73 per cento dei francesi sostiene che il governo debba ritirare la riforma delle pensioni per mettere fine alle proteste.

E’ quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Elabe per l’emittente televisiva “BfmTv”. Il 26 per cento pensa invece che l’esecutivo non debba cedere e l’1 per cento è senza un’opinione.

“Da gennaio, l’approvazione nei confronti della mobilitazione non si è indebolita e oscilla tra il 60 e il 68 per cento”, commenta Elabe.