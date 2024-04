Eboli, Salerno: bimbo di 15 mesi muore dopo essere stato azzannato da due pitbull

La mamma ha provato a salvarlo ma è rimasta ferita

Un bimbo, di 15 mesi, è morto azzannato da due pitbull. Tutto è accaduto in pochi minuti, in via Santorre di Santarosa di Campolongo di Eboli, in provincia di Salerno. Il bambino è morto per le profonde ferite riportate. Inutile il tentativo estremo della madre di fargli da scudo: anche lei è rimasta ferita. La donna si trova in ospedale ma non è in pericolo di vita. I due molossi apparterrebbero ad amici di famiglia che abitano altrove.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri che indagano su quanto accaduto, il piccolo si trovava in braccio allo zio: l’aggressione è avvenuta mentre stavano uscendo nel piazzale antistante una villetta a due piani.

I cani avrebbero letteralmente strappato il bimbo dalle braccia dell’uomo, che è rimasto illeso e non ha fatto in tempo a reagire. La mamma ha provato a salvare il figlioletto, senza riuscirci