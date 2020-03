Coronavirus: Rana, l’imprenditore della pasta aumenta gli stipendi degli operai

Prevista anche un’assicurazione sanitaria in caso di contagio e un bonus per le spese delle baby sitter

I prodotti freschi a marchio “Rana” sono sempre stati fra i più buoni e i più venduti sul mercato alimentare italiano. Ma da ieri sono ancora più buoni e hanno un motivo in più per essere acquistati. Questo grazie al gesto del suo fondatore. Un gesto che lo ha reso, agli occhi di tutti, non più solo un grande imprenditore, ma anche e soprattutto un uomo dalla grande sensibilità ed umanità. Giovanni Rana, presidente del famoso pastificio, con sede a Verona, insieme al figlio Gian Luca, che nella società riveste il ruolo di amministratore delegato, hanno deciso di affrontare a modo loro il Coronavirus e i danni che questo virus sta provocando. Padre e figlio hanno così deciso di investire, con un piano straordinario da 2 milioni di euro, in azioni di sostegno ai propri collaboratori, perchè per loro quelle 700 persone non sono solo dei semplici dipendenti, ma sono la loro famiglia e la famiglia va aiutata, soprattutto nel momento del bisogno. Il piano di investimento messo in atto vuole, appunto, sostenere i dipendenti in questo momento difficile sia per l’azienda, di cui sono i proprietari, sia per tutti i loro lavoratori. Il piano messo in atto dalla famiglia Rana, che ha un valore retroattivo a partire dal 9 marzo scorso e che dureranno per tutto il mese di aprile, prevede un aumento di stipendio del 25% per ogni giorno lavorativo, per i circa 700 dipendenti che lavorano nei 5 stabilimenti del gruppo “Rana”, più un ticket mensile straordinario di 400 euro per le spese che le famiglie dovranno affrontare per le baby sitter. Ma non solo Giovanni Rana ha anche stipulato una polizza assicurativa a favore dei propri collaboratori senza escludere quelli in smart working, in caso di contagio da Covid-19, che aumentato le azioni e procedure di sicurezza e prevenzione già messe in campo della società.

Monica De Santis