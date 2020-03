Coronavirus, Conte annuncia nuovo decreto: altri 25 miliardi per fronteggiare la crisi

Interventi sul fronte della liquidità e del sostegno al reddito

Pronto un nuovo decreto per fronteggiare la crisi economica scaturita dell’emergenza Coronavirus, lo ha annunciato il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso dell’informativa alla Camera. Il Premier ha sottolineato che “è imperativo garantire il massimo grado possibile di liquidità alle imprese” e ha annunciato un nuovo provvedimento “con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo rispetto ai 25 miliardi già stanziati con il primo decreto Cura Italia”. “Stiamo lavorando per un nuovo decreto che possa potenziare e rafforzare le misure economiche già adottate”, ha spiegato il premier, “sia sul fronte della liquidità, della protezione sociale e del sostegno al reddito, per le imprese, per le famiglie e per i lavoratori in particolare autonomi”