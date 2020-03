Coronavirus, Conte: pagamento cassa integrazione entro il 15 aprile

Dimezzati i tempi

Il governo ha accelerato tutte le procedure burocratiche per il pagamento della cassa integrazione in favore dei lavoratori sospesi dalle aziende a causa dell’emergenza sanitaria. Sulla questione è intervenuto il presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Abbiamo esteso la Cig in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i settori produttivi. Da lunedì 30 marzo i datori di lavoro possono fare domanda e il bonifico arriverà direttamente sull’iban del lavoratore. Ho chiesto al Ministero del Lavoro e all’Inps di mettere in campo uno sforzo straordinario affinché i pagamenti siano attivati entro il 15 aprile e, se possibile, anche prima: voglio che siano dimezzati rispetto alla scadenza fissata”.