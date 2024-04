Cesa, successo dell’iniziativa “dona la vita”: una bella domenica di solidarietà

Evento promosso dai consiglieri comunali e sostenuto dal sindaco insieme alla “Casa del Donatore”

Questa mattina a Cesa(Caserta), in piazza De Michele si è tenuto l’evento “dona la vita” per la donazione del sangue, bella, significativa e grande iniziativa di solidarietà promossa dai consiglieri comunali Maria Rosaria Guarino, Maria Oliva, Luigi De Angelis e Raffaele Bencivenga, sostenuta senza esitazioni dal sindaco Enzo Guida, insieme alla presidente della Casa del Donatore, Emiliana Gemellini. L’evento si è tenuto nell’ambito della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2024. Interessante la partecipazione della cittadinanza.

Il sindaco di Cesa, Enzo Guida

“Parlare, agire e richiedere con tutti i cittadini la cultura del dono e del valore della solidarietà è stata questa la bellissima iniziativa di oggi – ha sottolineato il consigliere Bencivenga – donare il sangue si può. Donare il sangue fa bene a sé stessi e soprattutto agli altri.

È con questo spirito che si aperta questa mattina l’iniziativa. L’appuntamento vuole essere un’occasione per diffondere la cultura del dono e il valore della solidarietà – ha aggiunto Bencivenga – Un’esperienza che può contribuire alla crescita della persona e della comunità. Donare il sangue è un gesto nobile e occorre educare i cittadini a quest’azione importante, per far comprendere che un bene così prezioso deve essere disponibile nelle strutture sanitarie di cui si ha bisogno in maniera continua. Un gesto volontario, gratuito e anonimo che può salvare tante vite“.



il consigliere Raffaele Bencivenga

La consigliera Maria Rosaria Guarino

Sulla stessa lunghezza d’onda, la consigliera Guarino: “Donare, deriva dal latino dare, ovvero offrire senza aspettarsi niente in cambio. Donare Vuol dire anche “ho pensato a te e ho deciso di donarti questa parte di me, questo sangue. Non so chi sei e non mi aspetto nulla in cambio, dono solo perché tu possa stare meglio”. E non solo. Pregevoli oggetti sono stati offerti dalla donatrice Katya Bortone per ricordare l’evento.

Decisamente una bella giornata a Cesa, una giornata che ha alimentato la cultura di vita. Un messaggio positivo soprattutto in una fase storica difficile per il nostro Paese.

CiCre