Calcio, finanzieri perquisiscono le sedi di% Roma, Lazio e Salernitana

Indagini delle Procure di Tivoli e Roma

La Guardia di finanza di Roma ha effettuato, su disposizione delle Procure di Roma e Tivoli, perquisizioni nelle sedi delle società di calcio, Roma, Lazio e Salernitana nell’ambito di due indagini relative alla compravendita di calciatori. Le stagioni sotto la lente degli inquirenti sono 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

La Us Salernitana 1919 in una nota chiarisce che “l’attuale compagine societaria e’ del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà. La scrivente Società ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione“.

Una nota è stata diffusa anche dalla Procura di Roma si afferma che gli uomini della Gdf hanno “eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della A.S. Roma SpA. Il provvedimento in esecuzione è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari (peraltro tuttora in corso), allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed è doveroso sottolineare che, sino a un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati”