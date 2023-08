Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica

Intorno alle 18 i carabinieri della stazione di Bacoli (Napoli) sono intervenuti al lago Fusaro nelle cui acque è stato rinvenuto cadavere il 60enne Gennaro Masino originario di Pozzuoli e residente nel quartiere di Monterusciello.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora da verificare, Masino, mentre stava pescando cozze sarebbe stato colto da un malore ed è morto in acqua. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica