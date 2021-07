Summonte, Avellino: Un gioiello della ristorazione irpina in uno dei borghi più belli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo

A Summonte in provincia di Avellino uno dei borghi più belli d’Italia, adagiato sulle pendici orientali del parco regionale del Partenio, troviamo in una posizione amena, nei pressi della fontana, chiamata “Le Fontanelle”, il Ristorante Copè, delizioso gioiello della ristorazione irpina, nato da un’idea di Marco Percopo, il giovane e promettente proprietario e gestore.

Il ristorante gode della meravigliosa vista della Torre Angioina, emblema del borgo ed è dotato di un ampio e fiorito giardino, per pranzi e cene all’aperto, dove godere dell’aria buona, del verde e della tranquillità del posto.

“Il ristorante Copè apre a ottobre 2020, in piena pandemia– afferma Marco Percopo. Un’operazione ardita, in un momento difficilissimo per il nostro paese e per la ristorazione in particolare”. Ma Marco ce l’ha fatta! La sua passione, la sua determinazione e anche il suo coraggio sono stati premiati!!

In un piccolo borgo Irpino nasce un ristorante, che è anche un progetto di vita, nel quale si coniugano gastronomia, ambiente, storia, tradizioni, turismo, ma soprattutto recupero e rivalorizzazione del senso di comunità, intorno alla sua buona tavola, fatta di piatti della tradizione, rivisti in chiave moderna, accompagnati dai pregevolissimi vini irpini o anche degustando una varietà di pizze, realizzate con farine bio certificate, che ben si sposano, tra le altre, con le birre artigianali, prodotte dal giovane Birrificio Parthenya di Montefusco (Av), altra chicca che ho scoperto con estrema delizia per il mio palato. Ma Marco non si ferma qui, già pensa al futuro, con un orizzonte di senso che va oltre il Ristorante Copè. Ha in programma la creazione di un marchio registrato, un sito e un brand per far viaggiare e esportare prodotti dedicati, che portino il nome di Summonte nel mondo.

Un’impresa di grande valore culturale e imprenditoriale, che gli auguriamo di compiere presto e con successo!

Rosa Bianco