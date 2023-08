Napoli, Città della Musica: avviso pubblico scade l’11 settembre

Selezione proposte progettuali

Mancano pochi giorni per la scadenza dell’avviso volto all’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi musicali dal vivo, da svolgersi in due periodi compresi tra il 3 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.



Coerenti con il percorso di valorizzazione e promozione della musica, dei luoghi e delle professionalità della città partenopea nell’ambito di Napoli Città della musica, progetto avviato da più di un anno dal sindaco Gaetano Manfredi, in qualità di assessore alla cultura e da Ferdinando Tozzi, delegato per l’audiovisivo e l’industria musicale, cinque le linee di indirizzo fornite per lo sviluppo delle proposte: “la world music” che, ispirandosi alla memoria del grande interprete della tammorra Marcello Colasurdo, indica come obiettivo il recupero, la valorizzazione e l’internazionalizzazione delle tradizioni popolari; “la musica dei migranti”, con la quale si intende porre l’accento sulla musica quale strumento di dialogo tra culture e paesi diversi; “la canzone napoletana”, che, partendo dalla celebrazione di tre grandi nomi della canzone partenopea, Enrico Caruso, Sergio Bruni e Roberto Murolo, invita alla rielaborazione dei classici e alla contaminazione con altri generi; “le orchestre giovanili”, che mira a dare spazio ai giovani talenti e alla musica quale fonte di aggregazione sociale; “la valorizzazione dell’Auditorium di Bagnoli”, con l’obiettivo di creare in questa sede un ricco cartellone di eventi che esplori stili e generi musicali differenti.



Gli interessati potranno far pervenire la propria domanda di partecipazione al Servizio Cultura del Comune di Napoli a partire dalle ore 09:00 del giorno 31 luglio 2023 ed entro le ore 10:00 del giorno 11 settembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Tutti i dettagli e l’avviso integrale sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Napoli, alla pagina https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa gina/48890 nonché sulla piattaforma di ‘Napoli città della musica’ https://cittadellamusica.comune.napoli.it/