Il Teatro Trianon Viviani omaggia Nino Taranto: una rassegna di eventi tra memoria, arte e identità napoletana

Il calendario si apre venerdì 18 aprile alle 19:30 con l’inaugurazione della mostra iconografica

Il teatro Trianon Viviani continua a celebrare Nino Taranto, figura emblematica del teatro e della cultura partenopea, con un ricco programma di eventi che intrecciano teatro, musica, fotografia e letteratura. Dopo la recente intitolazione delle scale che collegano piazza Vincenzo Calenda a via Salvatore Trinchese — proprio accanto al teatro — all’indimenticato artista di Forcella, il palcoscenico della Canzone napoletana rende omaggio a Taranto con una serie di appuntamenti che ne raccontano la vita e l’eredità artistica.

Il calendario si apre venerdì 18 aprile alle 19:30 con l’inaugurazione della mostra iconografica “Nino Taranto. Nato a Forcella, professione attore”, curata dal critico teatrale Giulio Baffi. L’esposizione, allestita negli spazi del teatro, propone fotografie, locandine e oggetti di scena provenienti dall’archivio familiare, offrendo uno sguardo intimo e affettuoso sull’attore.

Alle 21 dello stesso giorno, il sipario si alza su “Piedigrotta Taranto”, spettacolo di teatro musicale scritto e diretto da Giuseppe Sollazzo. In scena, una biografia che mescola realtà e immaginazione, ricostruita con ironia e poesia in uno stile definito “comicobiograficocanorodanzante”, per ripercorrere con leggerezza e affetto i momenti salienti della carriera dell’Artista.

La rassegna prosegue sabato 19 aprile alle 21 con “C’era una volta Nino Taranto… L’uomo, la storia, la leggenda”, un recital scritto e interpretato da Alessia Moio. Voce e mandolino guidano lo spettatore attraverso le sfumature più intime e personali del Commendatore del teatro, senza mai perdere il contatto con la sua grandezza pubblica e professionale.

A chiudere il ciclo di appuntamenti, giovedì 24 aprile alle 18, sarà la presentazione del volume “Nino Taranto. Una vita per Napoli”, edito da Homo Scrivens. L’autobiografia, curata da Diego Nuzzo con prefazione dello scrittore Maurizio de Giovanni, verrà introdotta dal direttore artistico del teatro, Marisa Laurito, insieme all’attore Tommaso Bianco, al critico Giuseppe Giorgio e al pianista Bruno Troisi.

Tutto il progetto si avvale della preziosa collaborazione della Fondazione Nino Taranto.

Con questa iniziativa, il Trianon Viviani rafforza il suo legame con il territorio, valorizzando la memoria di una figura che ha saputo raccontare Napoli con ironia, eleganza e profondo amore per la sua città. In quest’ottica, i residenti delle municipalità di Forcella, Mercato-Pendino e San Lorenzo-Vicaria potranno accedere agli spettacoli del programma con un biglietto speciale al costo di 5 euro, acquistabile esclusivamente al botteghino del teatro previa presentazione di un documento che attesti la residenza. Restano esclusi dall’iniziativa gli spettacoli di stand-up comedy e il concerto finale di Toquinho, previsto per il 18 maggio.

Un’occasione unica per riscoprire Nino Taranto, non solo come artista, ma come simbolo identitario di una Napoli che non smette mai di raccontarsi.

Red