Fare scuola a Scampia, la voce degli studenti di Nicola Cotugno

Sabato 29 ottobre 2022 alle 10 presso l’ Auditorium ITI Ferraris in Via A. Labriola, Lotto 2G – Napoli verrà presentato il libro di Nicola Cotugno ‘Fare scuola a Scampia, Buone pratiche digitali per la coesione’

L’esperienza pedagogica di oltre venti anni è raccontata, anche attraverso la

voce dei suoi studenti, nel libro Fare scuola a Scampia. Buone pratiche digitali per la coesione

educativa, da Nicola Cotugno, architetto e docente di Tecnologia per trent’anni all’ITI Galileo

Ferraris di Napoli.



Dalla lettura del libro, edito da Erickson Live, come scritto anche nella prefazione di Eraldo

Affinati e nella postfazione di Marco Rossi-Doria, si evince quanto la scuola possa diventare un

potente strumento di crescita e di formazione per i giovani e anche di riscatto civico e sociale.



Se la lezione diventa coinvolgente, si trasforma in un affascinante viaggio tra saperi e conoscenze,

in una vera e propria esperienza di vita avvincente. E se poi tutto questo lo si fa avvalendosi delle

tecnologie digitali – come ad esempio il videogioco didattico o la costruzione di siti web – ad

emergere sono il talento e la passione dei ragazzi, oltre ad aumentare in loro la consapevolezza

e l’autostima, volàno fondamentale in quartieri caratterizzati da povertà educativa.



In Fare scuola a Scampia, infatti, proprio dalla diretta testimonianza degli studenti, protagonisti

delle pratiche innovative realizzate al Ferraris, emerge quanto queste strategie didattiche

combattano la noia e la dispersione scolastica e come gli strumenti digitali e un uso umanistico

delle tecnologie diventino efficaci per ridare centralità alla scuola, spesso bloccata e anacronistica,

che allontana i ragazzi dall’interesse e dalle aule, con l’obiettivo di ridarle importanza e

ritrovarne il senso, perché possa generare anche un futuro dignitoso in contesti di marginalità.



Dopo i saluti di Saverio Petitti, Dirigente scolastico ITI Ferraris e di Nicola Nardella, Presidente

Municipalità 8, l’autore introdurrà le ‘incursioni multimediali’ degli studenti storici – Daniele,

Luigi, Michele, Genny, Antonio, Giuseppe, Lorenzo, Ylenia e Valerio – che costituiranno una

preziosa occasione di dialogo con gli attuali studenti dell’Istituto, un inedito e stimolante

interscambio di esperienze tra generazioni vicine.



Interverranno, oltre all’autore del libro, Sabrina Innocenti, Presidente Associazione École cinéma,

Annalisa Buffardi, ricercatrice INDIRE, e Maura Striano, Assessore all’Istruzione del Comune di

Napoli, a cui saranno affidate le conclusioni. A moderare l’evento Elena Lopresti, giornalista.



L’autore

Nicola Cotugno vive a Napoli; architetto, già docente di tecnologia nell’ITI Galileo Ferraris di

Scampia, formatore docenti in ambito nazionale (Future labs, Impara digitale), esperto in tecnologie

didattiche, progetta ambienti di apprendimento multimediali.