Caiazzo, festival del verde-giardini del Volturno

La XII edizione della rassegna nel Parco San Bartolomeo con circa 40 stand

Giardinaggio, artigianato, gastronomia e decine di laboratori di arte e cultura

Week end active tra voli in mongolfiera e sport nella natura

Per la XII edizione della rassegna Festival del Verde-Giardini del Volturno, in programma nei giorni 1 e 2 aprile nel Parco San Bartolomeo a Caiazzo, tra giardinaggio, artigianato e gastronomia, gli organizzatori presenteranno una inedita attrazione, e cioè la possibilità di ammirare dall’alto, in mongolfiera, il panorama di una delle zone più belle di Terra di Lavoro.



Il programma

Il week end è ricco di appuntamenti di cultura botanica con l’impegno di relatori di livello tra cui Luca Recchiuti e Clara Brunori (l’Abc del giardinaggio), Modestino Acone (le pratiche colturali), Gennaro Re (semina delle specie e travaso), Francesco Guergio (il fantastico mondo delle palme).

E ancora i laboratori: pittura con Colora il tuo prato a cura di Angelo Marciano dell’Accademia Belle Arti di Napoli; Costruiamo la casa degli uccelli a cura di Art Ulivo Erasmo; Campane Tibetane a cura di Antonella Notturno; A spasso con lo zoologo escursione alla scoperta delle biodiversità a cura di Tommaso Di Francesco e Luigi Sansone; La tammurriata a cura dell’Associazione Germogli di Maddaloni; Alla scoperta dei giardini della Campania! a cura dell’Associazione Green Care; Cake design per bambini a cura di My Home Bakery; letture in lingua inglese con Melania Morgillo; nutrizionismo e alimentazione a cura di A.U.R.A. Angeli.

Giardini del Volturno – Il Parco



Spazio anche alla musica con I Bottari di Macerata Campania; I Trillanti-tradizione 2.0; Yoga e Suono a cura di A.U.R.A. Angeli; alla presentazione di libri tra cui Il dubbio del giardiniere di Paolo Peyrone a cura di Maria Rosaria Iacono, Francesco Canestrini e Sergio Vallante; infine l’installazione, realizzata per il Parco San Bartolomeo, A Martha Graham di Antonella Romano sarà illustrata dall’architetto Nicola Tartaglione.



Nella due giorni en plein air molte le offerte sportive tra cui le camminate e Nordic Walking a cura di DinamikaOutDoor.

I premi

Momento clou dell’evento sarà la consegna dei premi, previsti dal programma della manifestazione.

sabato 1 aprile alle ore 12:00

Premio Volturno, organizzato dall’Associazione Stampa della Provincia di Caserta e dal Comune di Caiazzo, attribuito ai benemeriti del territorio nell’ambito delle istituzioni, dello spettacolo, dell’imprenditoria, della cultura;

domenica 2 aprile alle ore 11:30

Premio Orchidea, promosso dall’Associazione Giardini del Volturno, che richiama nel nome il fiore simbolo del Matese e delle colline dell’entroterra casertano.

Il riconoscimento viene assegnato ad un operatore benemerito dell’ambiente, della conservazione dei giardini storici, ai promotori del turismo sostenibile, ai conoscitori della cultura botanica.



Nei prossimi giorni la Commissione Giudicatrice, composta dal Sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto, dal presidente dell’Assostampa Michele De Simone, dalla presidente di Italia Nostra Maria Rosaria Iacono, dalla presidente di GreenCare Caserta Dolores Peduto, da Nicola Tartaglione dell’Associazione Gia.Da (Giardini dell’Armonia), dal grafico Alberto Grant e dall’imprenditore Loreto Marziale, comunicherà i nominativi degli insigniti.

Riguardo all’evento il sindaco Giaquinto sottolinea:

“Un evento unico nel suo genere in provincia di Caserta che coinvolge la splendida valle del Medio Volturno dove si trova il Parco San Bartolomeo, affidato alle cure di una eccellenza del territorio, la famiglia Marziale”.