Premio Fabula: 13esima edizione a Bellizzi

Il concorso riparte lunedì con Massimiliano Gallo e chiude a settembre con il super-ospite Giancarlo Giannini

Premio Fabula il concorso letterario dedicato ai giovani scrittori porta un’onda di speranza e creatività a Bellizzi, location dell’evento. Dal 28 agosto al 2 settembre 2023, oltre 500 ragazzi provenienti da tutta Italia s’incontrano. Lo scopo è quello di condividere le loro storie, sogni e visioni di un mondo più giusto e bello. Il tema di quest’anno è: Non calpestare i sogni. Invito a non arrendersi alle difficoltà e a credere nelle proprie potenzialità. Il Premio Fabula è un’occasione di crescita culturale, sociale e umana per i partecipanti. Il confronto con esperti, autori e personalità del mondo dell’editoria è una grande opportunità per i partecipanti.

Lunedì, 28 agosto 2023, apre il concorso Massimiliano Gallo. Erede della tradizione musicale e teatrale del padre Nunzio Gallo e della madre Bianca Maria Varriale. L’attore torna sul piccolo schermo con Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Diego De Silva. L’attore napoletano, 54 anni, riprende il ruolo del legale buffo e sfortunato che si destreggia tra casi improbabili e vicende sentimentali. Le riprese della seconda stagione sono in corso a Salerno e Gallo si è trasferito qui per seguire le avventure del suo personaggio.

Paolo Conticini è l’ospite d’onore del Premio Letterario, martedì 29 agosto 2023. Volto noto della tv italiana e conduttore di successo di diverse trasmissioni. Apprezzato dal grande pubblico per il personaggio dell’avvenente vice questore Gaetano Berardi che interpreta in una nota fiction televisiva. A luglio ha partecipato allo spin off del Premio. In quell’occasione ha incontrato e dialogato con i giovani autori finalisti. L’attore porta la sua esperienza e la sua simpatia in questa nuova edizione del Premio Fabula. Obiettivo del concorso è valorizzare e promuovere la creatività letteraria dei ragazzi.

Premio Fabula 13esima edizione a Bellizzi – Massimiliano Gallo Premio Fabula 13esima edizione a Bellizzi – Paolo Conticini

Mercoledì, 30 agosto 2023, Pierluigi Pardo è il protagonista di una serata speciale dedicata al calcio e alla letteratura. Il noto telecronista ha firmato le biografie di Cassano e Eto’o. Ha scritto il romanzo Lo Stretto Necessario e qui racconta le sue esperienze e le sue passioni in un incontro con i ragazzi. Voce ufficiale, dal 2014, del videogioco Fifa. Un personaggio poliedrico e carismatico, capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età con i suoi programmi di successo.

Giovedì 31 agosto 2023, ospite Alfa, scelto proprio dai ragazzi di Fabula con un sondaggio. Alfa è Il nome d’arte di Andrea De Filippi, il cantautore ventunenne che ha conquistato il pubblico con la sua Serenata. L’artista è al quinto posto nella classifica Fimi, superando molti artisti. Tra questi: i Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tedua e Sfera Ebbasta. Il suo stile musicale è un mix di pop, rap e indie. Questo gli ha permesso di raggiungere numeri impressionanti. Ha ottenuto oltre 470 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Su Youtube oltre 105 milioni di visualizzazioni. Ha vinto un triplo disco di platino e sei dischi d’oro.

Premio Fabula 13esima edizione a Bellizzi – Pierluigi Pardo Premio Fabula: 13esima edizione a Bellizzi – Alfa

Venerdì, 1 settembre 2023, ospite Nicola Gratteri. Procuratore della Repubblica di Catanzaro che da oltre trent’anni combatte la ‘Ndrangheta con coraggio e determinazione, costretto a vivere sotto scorta dal 1989. Nel 2005, sfuggì per un soffio a un attentato con esplosivo organizzato dai suoi nemici. Esperto di mafie, camorre e ‘ndrine. Ha condotto inchieste di rilievo nazionale e internazionale. Da ricordare quella sulla strage di Duisburg. In quell’occasione, sei italiani, legati alla ‘ndrangheta, morirono.

Giampaolo Morelli, attore e regista napoletano, è ospite sabato, 2 settembre 2023, degli incontri con i ragazzi. Morelli è noto per il ruolo dell’ispettore Coliandro, fiction su Rai 2. Da sottolineare le sue partecipazioni ai film Song’e Napule e Ammore e malavita. Da bambino sognava di fare il prestigiatore. Oggi, regista nel film 7 ore per farti innamorare. Prossimamente lo vedremo in Maledetta primavera, una commedia al cinema. L’attore e regista napoletano conclude la girandola degli incontri con i ragazzi.

Premio Fabula 13esima edizione a Bellizzi – Nicola Gratteri Premio Fabula 13esima edizione a Bellizzi – Giampaolo Morelli

Un grande attore italiano è il protagonista della serata finale del Premio Fabula. Il super ospite è Giancarlo Giannini. L’attore il 2 settembre 2023 riceve il riconoscimento per la sua straordinaria carriera. Insignito in America con una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. In carriera ha interpretato ruoli di ogni genere e sfumatura, dal cinema alla televisione, dalla commedia al dramma, dal dialetto all’inglese. Tanti i suoi successi. Premiato per Film d’amore e d’anarchia con il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes. Per Pasqualino Settebellezze ha ottenuto la nomination all’Oscar. Ha partecipato ai film di James Bond, Casino Royale e Quantum of Solace. Ha doppiato attori famosi. Tra i tanti: Jack Nicholson e Al Pacino.

Premio Fabula 13esima edizione a Bellizzi – Giancarlo Giannini

Gli altri incontri in Arena

I partecipanti al Premio Fabula 2023 possono scegliere tra diversi argomenti:

Legalità e devianza minorile;

Storia e memoria dell’Olocausto;

lavoro e forza della religione;

istruzione;

sport e riscatto oltre i limiti fisici e mentali;

educazione civica e impegno sociale;

autismo e terapia dell’amore.

Intento del Premio è stimolare la creatività, la riflessione e la sensibilità dei ragazzi. Tanto da incoraggiarli a esprimere la loro visione del mondo e a condividerla con gli altri.

Un appuntamento imperdibile martedì, 29 agosto 2023, con la presentazione del libro Barriera di Manlio Castagna. Uno dei più noti sceneggiatori e registi italiani. Il romanzo, edito da Piemme, è un thriller avvincente. Racconta un’Italia divisa da una barriera invisibile tra nord e sud, tra ricchi e poveri, tra legalità e criminalità. Nella stessa giornata Mariella Zambrano, magistrato e Presidente dell’ANM di Salerno. Offrirà il suo punto di vista sulle tematiche sociali e giudiziarie.

Un programma ricco di incontri per i ragazzi mercoledì 30 agosto 2023. L’incontro con il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio. Racconterà il suo ruolo e le sue sfide. Un dialogo con la Dottoressa Gemma Tuccillo, ex capo del Dipartimento della giustizia minorile e di Comunità. Parlerà della sua esperienza e delle problematiche dei minori in conflitto con la legge. Nella stessa giornata la testimonianza di Luciana Delle Donne, ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e fondatrice di Made in carcere Onlus. Un progetto che offre opportunità di lavoro e reinserimento alle detenute. A conclusione della giornata il collegamento zoom con Edith Bruck, la poetessa sopravvissuta alla Shoah, che racconta la sua storia e la sua arte.

Un giovane pastore sardo, Simone Rovere Meloni, nominato Alfiere della Repubblica per il suo impegno nella salvaguardia del territorio e della tradizione. Grazie al sostegno della Caritas di Ales-Terralba (Oristano), ha comprato nuove pecore e protegge il suo terreno dagli incendi. Il 31 agosto 2023 parla della sua esperienza con Don Marco Statzu. Il responsabile diocesano Caritas Ales Terralba. Nella stessa giornata i creativi hanno l’occasione di incontrare Vincenzo Spinelli. Atleta paralimpico e testimonial di sport e inclusione.

Il 1 settembre 2023, Agostino Burberi, Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani racconta la storia e l’attualità del maestro di Barbiana.

Sabato, 2 settembre 2023, ultimo giorno del concorso letterario, due incontri speciali dedicati al tema dell’inclusione sociale. Quello con Alfonso Bufano, scrittore e padre di Amedeo, un ragazzo disabile. Questi ha pubblicato il libro La foresta incantata, una raccolta di favole e poesie. Si conclude con Nico Acampora, educatore. Ideatore di PizzAut – nutriamo l’inclusione. Pizzeria italiana gestita da persone autistiche. Si trova a Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano. Entrambi gli incontri saranno l’occasione per conoscere le storie e le esperienze di chi si impegna a promuovere una società più accogliente e solidale.

La giornalista Concita De Luca è la moderatrice di tutti gli incontri del Premio Fabula. Questi si terranno dalle ore 17:00 in Arena Troisi in via Nino Bixio. Alle ore 20:30 in Piazza del Popolo momenti musicali e d’intrattenimento di alto livello per il pubblico giovane. In serata, la moderatrice De Luca è affiancata nella conduzione dal giornalista di Italia 1 Gaetano Pecoraro.

Ogni pomeriggio i partecipanti al concorso Fabula, divisi in gruppi per età e colore si dedicano ai laboratori di scrittura, lettura, teatro e musica. I luoghi scelti sono suggestivi e accoglienti: l’Aula Consiliare, la biblioteca comunale, l’Arena Troisi e Piazza Municipio. Il Fabula è un’occasione unica per più di 500 dreamers di esprimere la loro fantasia e il loro talento.

Il prossimo 28 agosto 2023 inizia il corso Supereroi (blu), con la docente Rachele De Prisco, che guiderà i giovani creativi nell’esplorazione del tema annuale. Non si tratta di inventare storie di eroi muscolosi e acrobatici. Trasformare i propri difetti in punti di forza è la soluzione. L’obiettivo è quello di incoraggiare i ragazzi a guardare al futuro con coraggio e senza la paura di osare.

Martedì 29 agosto 2023, il cantautore Piervito Grisù con Scrivimi una canzone – le parole e la musica (verdi). Questo è un progetto originale e innovativo. In esso Piervito Grisù coinvolge i giovani nella creazione di una canzone dal vivo, partendo dalle parole suggerite dai partecipanti.

Il 30 agosto 2023 il laboratorio di Teatro con Maria Sannino (bianchi) e Luca Landi (blu). I due attori e registi hanno collaborato con importanti compagnie teatrali italiane.

Per i giovani appassionati di scrittura creativa: il 31 agosto 2023 il laboratorio di scrittura creativa con Emiliano Zottoli e Piervito Grisù (verdi).

Nella stessa giornata quello organizzato dalla Polizia Postale (blu) e da Bolle di Sapone (bianchi), che propongono due laboratori didattici e divertenti per i bambini. Quello della Polizia Postale, in Arena Troisi, illustra le regole e i rischi di internet. Quello in Piazza Municipio, coinvolge i piccoli in giochi e esperimenti con le bolle di sapone.

Il 1 settembre 2023, laboratorio di scrittura creativa e disegno con Giusy Volpe (bianchi). I bambini esprimono la loro fantasia attraverso parole e immagini.

Premio Fabula è realizzato con il patrocinio del Comitato Paralimpico Campania e il Comune di Bellizzi.

Tutte le info al sito www.premiofabula.it