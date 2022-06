Alimata, Avellino: una comunità in cammino

Riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni 17, 18, 19 Giugno 2022 si è tenuta ad ALIMATA fraz. di MONTEFREDANE (Av) la kermesse PIAZZETTA IN FESTA, che ha coinvolto l’intera comunità, in tre serate dedicate alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico popolare e del borgo, accompagnate da musica, canti e balli della tradizione.

La kermesse è stata organizzata dall’Associazione Circolo Socio – Culturale di Alimata, in perfetta sinergia con il Comune di Montefredane, guidato dal Sindaco Avv. Ciro Aquino.

Parte dei proventi dell’iniziativa sarà devoluta all’acquisto di un’ambulanza, che sarà donata alla locale sezione della Misericordia (Associazione di Volontariato irpina, che da oltre 40 anni si occupa del Servizio di trasporto infermi).

Ho avuto il privilegio di partecipare a queste tre serate, condite da tanti sorrisi e strette di mano, che mi hanno emozionato molto, per aver vissuto la grande voglia di stare insieme in armonia di una gioiosa e festante comunità, che si riappropria della propria identità, dopo due anni di stallo, dovuti al Covid.

Le usanze, le tradizioni, il modo di vivere genuino del proprio borgo “natio”, dove ogni membro ha contribuito al suo nascere e vivere nel tempo, con quella dignità e quella “vis”, pregne di grande umanità e civiltà, che si ritrova in ogni popolazione, ricca di valori, come quella montefredanese, in questi tre giorni di infaticabile e alacre lavoro di preparazione, di organizzazione e di partecipazione per la perfetta riuscita della manifestazione da parte di tutti, sono stati i veri magnifici protagonisti.

Se Francesco De Sanctis, grande scrittore, politico irpino, avesse fatto tappa qui in queste tre serate, durante la stesura del suo famoso “Un viaggio elettorale”, avrebbe sicuramente ritrovato, come me, il trionfo del “genius loci”, che nessuna pandemia, crisi mondiale “et similia” potrà mai cancellare o svilire!

Rosa Bianco