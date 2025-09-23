Addio a Claudia Cardinale: l’icona del cinema italiano si spegne a 87 anni

E’ scomparsa a Nemours, in Francia, circondata dai suoi figli. La sua morte segna la fine di un’epoca per il cinema italiano e internazionale.

Claudia Cardinale, una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano, è morta all’età di 87 anni. La triste notizia è stata confermata dall’agenzia France Presse.

Nata il 15 aprile 1938 a Tunisi da genitori siciliani, Cardinale iniziò la sua carriera cinematografica nel 1957, dopo aver vinto un concorso di bellezza. Nel 1963 raggiunse la fama internazionale con ruoli in capolavori come 8½ di Federico Fellini e Il Gattopardo di Luchino Visconti. La sua interpretazione in C’era una volta il West di Sergio Leone la consacrò come simbolo della sensualità mediterranea.

Nel corso della sua carriera, Cardinale lavorò con registi di calibro mondiale e recitò in oltre 150 film. Nonostante alcune difficoltà personali, come una gravidanza segreta e una relazione complicata con il produttore Franco Cristaldi, l’attrice continuò a lavorare nel cinema europeo e nel teatro. Nel 2002 ricevette il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia.

