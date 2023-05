Salerno sport e solidarietà: binomio vincente

Run4Hope: Giro d’Italia podistico a scopo benefico quest’anno a sostegno della Fondazione AIRC

L’Asd Atletica Salerno, come già avvenuto negli anni passati, ha avuto l’onore di partecipare alla Run4Hope, il Giro d’Italia podistico, organizzato annualmente su staffette regionali sincrone, a esclusivo scopo benefico.

Nel 2021 è stata sostenuta l’AIRC contro i tumori infantili, nel 2022 si è corso al fianco di AIL per sostenere i pazienti ucraini accolti in Italia ed, infine, nel 2023 i podisti italiani hanno corso a sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca contro i tumori femminili.

La tappa, all’interno del percorso campano, che ha visto protagonista la società presieduta da Ruggero Gatto si è sviluppata nei giorni 9 e 10 maggio tra Battipaglia e Salerno.

Nella giornata del 9 maggio la delegazione dell’Atletica Salerno ha ricevuto il testimone dalla Asd Podistica Pollese, rappresentata per l’occasione da Ida Soldi, coach del gruppo Fitwalking Polla.

Presenti anche gli atleti dell’Ideatletica Aurora che hanno ospitato la manifestazione nella loro sede.

La carovana è poi partita in direzione della città capoluogo destinazione 19° Cavalleggeri Guide Salerno dove la delegazione della società salernitana composta dagli atleti Maria Viagi, Tiziana Alfani, Giovanna Barra, Giuseppe Petrosino e Pasquale Cibarelli è stata accolta da una rappresentativa delegazione.

Il giorno successivo, cioè il 10 maggio, supportati da una delegazione del 19° Cavalleggeri Guide e sotto una pioggia battente nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà a Salerno la delegazione dell’Asd Atletica Salerno ha concluso la propria tappa con la consegna del testimone nelle sicure mani del Maresciallo Luigi Verdoliva del 45° Battaglione Trasmissioni Vulture.

Grande gioia all’interno del Consiglio Direttivo della Asd Atletica Salerno che afferma:

“Come l’anno scorso, sentirci parte di una missione così importante ci ha resi orgogliosi e desiderosi di ripetere quest’esperienza che unisce sport e solidarietà. Per l’occasione ringraziamo la Run4Hope con la preziosissima Elisa, l’Esercito Italiano, la Fidal Campania nella persona della Vice Presidente regionale Amalia Di Martino e tutti i nostri partner di tappa. Inoltre, salutiamo cordialmente tutte le società podistiche campane che hanno partecipato a questa manifestazione. Non vediamo l’ora di vivere la prossima edizione”.