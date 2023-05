Salerno, all’Arechi rimonta e poi la festa

Calcio Serie A: Salernitana-Udinese 3-2

Ieri, sabato 27 maggio 2023, nel primo pomeriggio allo stadio Arechi di Salerno si è disputato l’incontro di calcio, valevole per la 37^ e penultima giornata del campionato di serie A, tra Salernitana e Udinese.

I granata, allenati da Paulo Sousa, con il solito 3–4–2–1, a sorpresa schierati in campo con alcuni nuovi interpreti non utilizzati con continuità durante il corso del campionato, questa la formazione: Fiorillo, al suo esordio stagionale – Bronn, Troost-Ekong, ex di turno, Pirola – Mazzocchi, Coulibaly, Kastanos, Vilhena – Candreva, Botheim – Piatek.

L’Udinese di mister Andrea Sottil in campo, invece, con il 3–5–1–1 costituito da: Silvestri – Perez, Bijol, Masina – Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelaar – Thauvin – Nestorovski.

Al 25’ gli ospiti in vantaggio: in area granata un tiro di Samardzic viene rimpallato favorendo Lovric il quale serve Zeegelaar che con una conclusione vincente trafigge l’incolpevole Fiorillo.

Il raddoppio dell’Udinese al 30’: triangolazione tra Thauvin e Pereyra, assist su Nestorovski che deposita la palla in rete da pochi metri.

Al 43’ reazione e gol della Salernitana: assist di Candreva per Kastanos che dal limite con una gran conclusione di sinistro a giro, imparabile, insacca all’incrocio alle spalle di Silvestri.

Primo tempo equilibrato con i friulani abili a trovare il doppio vantaggio intorno alla mezz’ora ma i campani aumentano la pressione e al termine del primo tempo accorciano le distanze rientrando negli spogliatoi con un gol da recuperare.

Al rientro la Salernitana trova il pareggio: al 57’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Mazzocchi tocca per Candreva che conclude con un destro pennellato e beffa l’estremo avversario depositando la palla in rete.

Nei minuti di recupero, precisamente al 96’, Sambia, subentrato nella ripresa al posto dell’infortunato Bradaric, che a sua volta aveva già preso il posto di Botheim, con un cross dalla sinistra indirizza la palla al centro dell’aria avversaria, Troost-Ekong con una zampata spinge sotto la traversa e realizza il gol dell’ex che regala il successo ai granata all’ultima azione.

All’ Arechi la Salernitana supera in rimonta l’Udinese dando il via ai festeggiamenti sugli spalti, da parte dei supporters locali, per la salvezza acquisita con tre giornate di anticipo, a differenza dello scorso anno raggiunta solo all’ultima giornata proprio in occasione del match contro i friulani. Tifoseria granata che durante tutto il corso del campionato non ha mai fatto mancare il proprio calore alla squadra sia fuori che tra le mura amiche, anzi, c’è da sottolineare che soprattutto nelle sconfitte hanno sempre sostenuto i propri beniamini.

L’Udinese subisce la quinta sconfitta esterna consecutiva e resta ferma in classifica a quota 46 punti mentre la Salernitana con questa vittoria consolida la sua posizione in classifica a 42 punti.

Al termine dell’incontro queste le dichiarazioni del tecnico granata Paulo Sousa:

“È stata una partita molto difficile. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, nella ripresa abbiamo cambiato assetto tattico e abbiamo pressato molto meglio. Quando poi abbiamo la passione di questa gente tutto è più semplice. In questo momento c’è un’unita che ci dà la possibilità di trarre il meglio da tutti. Le idee per il futuro sono molto chiare. Questa è una Società che vuole crescere e questo è molto importante. Dovremo mantenere i giocatori che ci consentono di competere a questi livelli e, se possibile, aggiungerne qualcuno che ci dia la possibilità di migliorare ancora. Mi piace costruire e in questa piazza e con questa Società ci sono tutte le premesse per dare continuità alla nostra crescita”.

PROSSIMO ED ULTIMO TURNO

Cremonese-Salernitana

Udinese-Juventus