Calcio Coppa Italia Ottavi di finale Roma-Genoa 1-0

Dybala decide il match, Roma ai quarti

I giallorossi battono 1-0 il Genoa nella notte di Dybala.

Il fuoriclasse argentino parte dalla panchina, entra al 46′, segna al 64′ e la Roma passa al turno successivo.

Poche emozioni nella prima frazione di gioco.

La formazione capitolina gestisce il possesso palla e il Genoa resiste senza troppa fatica ma mai concreta sottoporta.

Unici sussulti: al 33′ per la Roma e al 34′ per il Genoa; Pellegrini centra la traversa e Yalcin colpisce male sprecando l’occasione da gol.

Ad inizio ripresa Mourinho sostituisce Pellegrini a favore di Dybala per avere più imprevedibiltà offensiva.

Il fuoriclasse prende la squadra per mano e al 52′ sfiora il vantaggio con un tiro di sinistro che il portiere devia in angolo.

Il Genoa subisce ma riesce a contenere la pressione avversaria che attacca senza sosta.

Al 64′ la svolta con una perla della Joya che riceve palla da Mancini, la sposta sul sinistro, entra in area, brucia gli avversari e fredda Martinez.

I liguri provano a riaprire l’incontro alzando il baricentro ma non risultano mai pericolosi.

L’incontro termina con la squadra di Mourinho qualificata ai quarti di finale ed affronterà la vincente tra Napoli e Cremonese in programma martedì 17 gennaio alle 21:00 allo Stadio Maradona di Napoli.