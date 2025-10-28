Anguissa e Milinkovic-Savic trascinano il Napoli: vittoria di misura a Lecce

Colpo di testa vincente del camerunese e rigore parato dal portiere serbo. Gli azzurri restano in vetta in attesa di Roma-Parma
Il Napoli espugna il Via del Mare grazie a un colpo di testa di Anguissa e alle parate di Milinkovic-Savic, che neutralizza un rigore di Camarda sullo 0-0. Finisce 1-0 per gli uomini di Conte, che tornano al successo in trasferta e conservano il primo posto in classifica, almeno per una notte in attesa di Roma-Parma.
Nel primo tempo gli azzurri controllano il gioco ma non sfondano, con Falcone bravo a negare il gol a Olivera e Politano. Il Lecce, ben organizzato, prova a colpire in ripartenza ma senza precisione.
Nella ripresa, dopo l’ingresso di Neres per l’infortunato Lang, il match si accende: al 56’ Juan Jesus tocca di mano in area, ma Milinkovic-Savic respinge il rigore di Camarda. Scampato il pericolo, Conte ridisegna la squadra inserendo Hojlund e McTominay. Al 69’ la svolta: punizione di Neres, Anguissa svetta e insacca con la complicità di una deviazione di Gaspar.
Il Lecce ci prova fino alla fine, ma il Napoli resiste e porta a casa tre punti preziosi. Giallorossi generosi ma puniti dagli episodi, con il giovane Camarda in lacrime dopo l’errore dal dischetto.
