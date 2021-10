Napoli, disastro Circumvesuviana

Treno si guasta, passeggeri costretti a ritornare in stazione a piedi lungo i binari. Manca un’adeguata manutenzione al materiale rotabile e all’infrastruttura. E

Continuano i disservizi della Circumvesuviana. Oggi ennesimo episodio di inefficienza, Un treno bloccato per un guasto tra le fermate di Napoli piazza Garibaldi e Centro Direzionale, con i passeggeri costretti a ritornare in stazione a piedi lungo i binari. E’ l’ennesimo disservizio avvenuto oggi alla Circumvesuviana, tra problemi alla linea aerea, ritardi e soppressioni.

L’ episodio è stato ripreso da un viaggiatore e postato su un social media denominato ”Welcome to Favelas”

”A Napoli – ha riferito il viaggatore – tra la fermata Garibaldi e centro direzionale, il treno Baiano si è guastato. C’è stato uno scoppio, seguito da luce e boato. Siamo rimasti 40 minuti in attesa di soccorso finchè non hanno deciso di farci fare una passeggiata sui binari”.

Il governo regionale della Campania e l’Eav, l’azienda pubblica di gestione della Circumvesuviana nonostante i milioni di risorse economiche a disposizione non riescono a garantire un servizio decente e efficiente. Manca un’adeguata manutenzione al materiale rotabile e all’infrastruttura. E non finisce qui. Da anni si viaggia in treni sudici, nonostante sia in vigore un appalto per la pulizia dei treni.

“La gestione della circumvesuviana per noi viaggiatori è fallimentare, serve a poco avere bilanci in attivo quando neghi un diritto – evidenzia un viaggiatore pendolare



Vista la coincidenza tra l’episodio del guasto segnalato sui social e l’orario in cui l’Ente Autonomo Volturno ha registrato i problemi relativa alla linea aerea a Napoli Porta Nolana, non è escluso che i due casi possano avere connessioni.

Eav intanto continua a segnalare soppressioni relative alla tratta interessata dal problema: le partenze da Baiano i provincia di Avellino verso il capoluogo campano delle 15.44 e delle 16.08 sono state entrambe cancellate

CiCre