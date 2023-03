Singolo d’esordio per The Tainted

Si presentano con il brano “Almas Que Hablan”

Dal 28 febbraio è su tutte le piattaforme digitali, etichetta Bit & Sound Music, il singolo di esordio Almas Que Hablan della band THE TAINTED.

-IL BRANO-

Almas Que Hablan è un brano cantato in italiano e spagnolo, che parla di anime, dell’incontro delle anime e di come riescono a riconoscersi tra loro ed evolversi insieme.

Il singolo anticipa l’album di prossima pubblicazione, in cui le tematiche e le sonorità permetteranno al disco di distinguersi nella scena indipendente, supportato dagli Showcase in programma in cui il pubblico saprà apprezzare il talento ed il lavoro di questi artisti.

-CHI SONO THE TAINTED-

THE TAINTED è una band formata da musicisti di grande esperienza, un progetto discografico che ha come linguaggio musicale la International World Music, un mix di musica spagnola, salsa, brasiliana, jazz, italiana.

-IL PROGETTO-

Il progetto nasce tra l’Italia e gli States, una sinergia artistica italo-americana da Salerno a Miami.

L’idea nasce dal musicista e compositore Sonny Olsen, che porta in studio idee, passione, emozioni e la condivisione di tematiche e sonorità che coinvolgono altri musicisti, con cui nasce la band THE TAINTED: Melania Cobucci (Vocals), Damiano Demattei (bass), Oreste Vitolo (Percussions), Roberto Calcagno (Drums), Sonny Olsen (Keyboards).

