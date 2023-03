Napoli, in scena “Divin’ ‘a ‘Mmente Dante”

Lo spettacolo in città al Teatro Bolivar

Sabato 18 marzo alle ore 21:00 al Teatro Bolivar di Napoli, in Via Bartolomeo Caracciolo 30, andrà in scena lo spettacolo teatrale Divin’ ‘a ‘Mmente Dante.

Una Divina Commedia diversa rispetto a quella studiata a scuola, in cui anziani, adulti e giovani possano ritrovarsi ancora oggi riassaporandone gli umori, le azioni e le tematiche.

Un omaggio alla scrittura e alla suo potere divinatorio.

Francesca Muoio e Luca Trezza

Sul palco del teatro napoletano daranno voce e corpo ai primi cinque canti dell’Inferno dantesco, riscritto in napoletano da Matilde Pierro Donnarumma, gli attori Francesca Muoio e Luca Trezza dell’Associazione Culturale Formiche di Vetro Teatro ed entrambi diplomati presso l’Accademia d’Arte drammatica Silvio D’Amico.

Per richiedere informazioni e/o prenotare per assistere allo spettacolo di seguito pubblichiamo riferimenti e link: Teatro Bolivar Via Bartolomeo Caracciolo, 30 Napoli

Tel.: 081-544 26 16 / +39 329 275 26 20

oppure clicca qui: http://www.teatrobolivar.com

o chiedi via E-mail: [email protected]