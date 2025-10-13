Su Radio Amore il caso ex Motel Agip: famiglie sgomberate, esplode l’emergenza casa

In diretta con Sandro Fucito, intervengono Ciro Crescentini, Nunzia Del Giudice, Alfonso De Vito, Bianca Verde e Sergio D’Angelo

Martedì 14 ottobre 2025, ore 16.00 – Nuovo appuntamento con “Napoli, meraviglie e contraddizioni”, il programma radiofonico condotto da Sandro Fucito, in onda su Radio Amore FM 105.80, in streaming sulla web radio e in diretta sulla pagina Facebook ufficiale.

Al centro della terza puntata – seconda edizione del format – il caso dello sgombero dell’ex Motel Agip, storica struttura occupata da famiglie in emergenza abitativa. Un’azione che ha sollevato polemiche e allarme sociale, ponendo interrogativi sul futuro delle politiche abitative a Napoli, soprattutto dopo la perdita di attenzione e risorse legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Quello dell’ex Motel Agip era stato negli anni un esempio riconosciuto di “buona pratica” nel delicato equilibrio tra emergenza e inclusione. Oggi, senza più il supporto strutturale delle istituzioni, le famiglie vengono sgomberate senza soluzioni abitative alternative, riportando la città a una gestione ordinaria dell’emergenza, fatta di allontanamenti forzati e precarietà.

A discutere del tema, in trasmissione:

Ciro Crescentini , direttore del quotidiano d’inchiesta Il Desk, che offrirà un’analisi giornalistica sulla vicenda e sul trattamento mediatico della questione casa;

, direttore del quotidiano d’inchiesta Il Desk, che offrirà un’analisi giornalistica sulla vicenda e sul trattamento mediatico della questione casa; Nunzia Del Giudice , residente sgomberata dall’ex Motel Agip, che porterà la propria testimonianza diretta;

, residente sgomberata dall’ex Motel Agip, che porterà la propria testimonianza diretta; Alfonso De Vito , portavoce del movimento Diritto all’abitare, attivo da anni nelle vertenze per l’accesso alla casa;

, portavoce del movimento Diritto all’abitare, attivo da anni nelle vertenze per l’accesso alla casa; Bianca Verde , attivista dello sportello Diritto alla casa, impegnata nel supporto legale e sociale alle famiglie coinvolte;

, attivista dello sportello Diritto alla casa, impegnata nel supporto legale e sociale alle famiglie coinvolte; Sergio D’Angelo, consigliere comunale e capogruppo di Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la Città, chiamato a fare chiarezza sul ruolo dell’amministrazione e sulle prospettive politiche dell’emergenza abitativa in città.

La puntata rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento su uno dei nodi strutturali della crisi sociale napoletana, in un contesto in cui le contraddizioni urbane si fanno sempre più evidenti.

📍 “Napoli, meraviglie e contraddizioni”

📻 In onda su Radio Amore FM 105.80, web radio e in diretta Facebook

🗓️ Martedì 14 ottobre 2025, ore 16.00

🎙️ Conduce Sandro Fucito