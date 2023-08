Marino Cogliani in concerto a Salerno

Al Teatro dei Barbuti “Napoli sempre”: lo spettacolo del cantautore salernitano

Marino Cogliani in concerto al Teatro dei Barbuti di Salerno con lo spettacolo intitolato Napoli sempre. L’evento rientra nell’ambito della 38esima rassegna d’estate del Barbuti Salerno Festival.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica napoletana: giovedì 31 agosto 2023, alle ore 21.15.

Il cantautore salernitano, noto per la sua passione per il repertorio classico partenopeo, sarà accompagnato da due ospiti d’eccezione: Martina Nappi, voce e flauto, e Ciro Rea, chitarra.

Il costo del biglietto è di 10 euro.

Biglietti on line su: www.postoriservato.it

Per informazioni e prenotazioni Tel.: 328 907 96 42 – on line: www.bottegasanlazzaro.it

Il concerto si articolerà in due parti, in cui il pubblico potrà apprezzare alcuni dei capolavori della musica napoletana, dal periodo d’oro tra l’Ottocento e il Novecento fino ai giorni nostri. Si potranno ascoltare brani come Core signore, Lacreme napulitane, Anema e core, ‘I te voglio bbene assaje, Luna rossa ed Era de maggio. Non mancheranno inoltre due tributi speciali a due grandi artisti: Pino Daniele e uno dei maggiori compositori del secolo scorso. Un omaggio alla città di Napoli e alla sua tradizione musicale.

Marino Cogliani è musicista poliedrico e appassionato di canzone napoletana. Nel corso della sua carriera ha presentato diversi spettacoli esibendosi in molti teatri, tra questi anche il Teatro San Carlo. Accompagnato da vari strumenti a corda, ha ripercorso la storia della musica partenopea dal Seicento ai giorni nostri. Ha eseguito brani celebri e meno noti con grande maestria e sensibilità. Il pubblico ha sempre apprezzato la sua capacità di rendere omaggio ai grandi maestri del genere. Tra i tanti: Roberto Murolo, Sergio Bruni e Fausto Cigliano. Ma ha saputo reinterpretare, con gusto e originalità, anche i successi di alcuni cantautori italiani. Tra cui: Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Giorgio Gaber, Francesco De Gregori, Francesco Guccini e Pino Daniele.

Per l’occasione, Marino Cogliani sarà affiancato da Martina Nappi e Ciro Rea, due talenti della scena musicale napoletana. Martina Nappi è una cantante e una flautista. Ha fondato e dirige un coro gospel di successo. Ciro Rea è un chitarrista classico che ha studiato anche chitarra jazz. Insieme a Marino Cogliani, daranno vita a un concerto emozionante e coinvolgente, che celebrerà la bellezza e la ricchezza della musica napoletana.