“La Bella e la Voce” ritorna in Costiera amalfitana

Vietri sul Mare ospita anche quest’anno il noto contest musicale

La Bella e la Voce, noto contest musicale, ancora una volta ha la sua sede a Vietri sul Mare. Questa sera, alle alle ore 21:00, a Marina c’è la finale nazionale in piazza Monsignor della Porta.

La Bella e la Voce è una manifestazione che unisce la moda, il cinema e lo spettacolo alla musica leggera. Il contest da la possibilità a giovani cantanti di entrare nel mondo dello show business. Il concorso, che esiste da 27 anni, ha lanciato diverse artiste che hanno raggiunto il successo in vari ambiti. Tra questi il Festival di Sanremo, the Voice of Italy e All together Now.

Riguardo all’evento, Francesco Ganci, organizzatore dell’evento ha spiegato:

“Anche quest’anno siamo ospiti di Vietri sul Mare per la finale nazionale grazie all’amministrazione comunale che crede nella bontà del nostro progetto“

La serata è ricca di ospiti di prestigio, come:

Danila Satragno, vocal coach di Damiano dei Maneskin, Blanco, Arisa e molti altri;

Matteo Buzzanca, produttore e autore di grandi nomi della musica italiana;

Namida, cantante emergente che ha aperto i concerti di Tananai e Annalisa, e Christian Gallana, manager di talenti musicali.

A condurre lo spettacolo sono le gemelle Le Donatella, note per le loro partecipazioni all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip. La regia è curata da Luigi Casavola.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della bellezza.

L’ingresso all’evento La Bella e la Voce è libero.

Sull’evento La Bella e la Voce, il Sindaco Giovanni De Simone ha dichiarato:

“È un fiore all’occhiello di una stagione estiva contrassegnata da una lunga programmazione fatta di eventi di grande prestigio per allietare le serate di cittadini e turisti che hanno scelto Vietri come meta delle proprie vacanze“.