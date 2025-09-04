Rita De Crescenzo verso la candidatura alle Regionali in Campania? Spunta l’ipotesi lista civica

La tik toker napoletana potrebbe scendere in campo con l’imprenditore Napolitano e il consigliere uscente Di Fenza

Una cena riservata in un noto locale della provincia partenopea, qualche sera fa, ha riacceso i riflettori su uno scenario politico che intreccia mondanità, influencer e strategie elettorali in vista delle Regionali 2025. Al tavolo: la tik toker napoletana Rita De Crescenzo, l’imprenditore Angelo Napolitano, e Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente, recentemente espulso da Azione, il partito di Carlo Calenda.

Secondo fonti ben informate, i tre sarebbero pronti a sostenere – o addirittura costruire – una lista civica a supporto di un candidato forte, come Roberto Fico. L’obiettivo: sfruttare la popolarità social e le reti locali per raccogliere voti mirati, puntando a uno o più seggi in quelle formazioni laterali che, spesso, diventano l’ago della bilancia.

L’ipotesi De Crescenzo in campo

Personaggio amatissimo (e contestatissimo) sui social, Rita De Crescenzo potrebbe scendere in campo in prima persona. Da tempo, assieme a Napolitano, flirta con la politica così come con i follower. Una candidatura “pop”, simbolo di una stagione politica dove la notorietà online può pesare quanto (se non più di) un curriculum amministrativo.

Secondo indiscrezioni, Di Fenza avrebbe già avviato contatti con un esponente di peso del Movimento 5 Stelle, molto radicato nell’area nord di Napoli, per sondare il terreno e verificare la disponibilità a una sorta di “benedizione politica” del progetto. In ballo ci sarebbero proprio le possibili candidature di De Crescenzo e Napolitano.

Il ruolo di Di Fenza

Pasquale Di Fenza non è nuovo a incursioni politiche sui territori. Eletto in Regione con meno di tremila voti, ha costruito nel tempo una rete di contatti locali, in particolare a Marano, sua città d’origine. Qui, alle ultime amministrative, ha sostenuto l’attuale sindaco Matteo Morra e vantava, fino a poco tempo fa, riferimenti diretti in Consiglio comunale e nella Giunta.

Tuttavia, questa rete sembra oggi in fase di disgregazione. Un logoramento che Di Fenza potrebbe cercare di compensare con una nuova avventura politica, puntando proprio sulla costruzione o il supporto di una lista civica a sostegno dell’ex presidente della Camera.

Verso le Regionali

In un contesto politico sempre più fluido, dove le liste civiche rappresentano spesso una sponda utile per raccogliere consensi trasversali, non è da escludere che personaggi come De Crescenzo e Napolitano possano davvero trovare spazio. Con Di Fenza regista ombra dell’operazione. Un mix esplosivo tra politica, spettacolo e social network. E chissà che tra una diretta TikTok e un karaoke, non prenda forma una nuova inaspettata realtà elettorale.

Alma