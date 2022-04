Napoli, Massimo Sannino eletto segretario della Cisl-edili

Designato dal Consiglio generale della categoria

Massimo Sannino, 47 anni, di Ercolano, è il nuovo segretario della Filca-Cisl di Napoli.



Sannino è ¨ stato designato dal Consiglio generale della categoria, che si è riunito oggi nel capoluogo campano alla presenza dei segretari della Filca-Cisl nazionale Ottavio De Luca (reggente della Filca Campania) e Cristina Raghitta.

“Sono onorato per questo incarico, che condurrò con passione e senso di responsabilità “, ha affermato il neo eletto segretario che è anche sub reggente della Filca regionale. “Lavorerò perchè la categoria diventi la prima organizzazione sul territorio e per rafforzare il rapporto con gli altri soggetti protagonisti del settore edile, istituzioni, imprese ed enti, tenendo fede ai valori ispiratori dell’azione sindacale della Cisl, autonomia, solidarietà , uguaglianza e dialogo. Tra le priorità del mio incarico ci sono sicuramente la sicurezza nei cantieri edili, la dignità degli edili e la qualità del lavoro”, ha concluso Sannino.