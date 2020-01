Mercogliano, Avellino: incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da auto

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino.

Tragedia del lavoro a Mercogliano in provincia di Avellino. Il dramma si è consumato questo pomeriggio all’interno di una ditta di Soccorso stradale, ubicata in via Nicola Santangelo a Mercogliano. A perdere la vita un operaio di Tufino, di 35 anni. L’uomo è stato rinvenuto cadavere sotto un autoveicolo in manutenzione, che verosimilmente si è avviato senza controllo, travolgendo l’uomo senza lasciargli scampo. A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari, arrivati sul posto, allertati da altri lavoratori. Tutto inutile, per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Medici e infermieri del servizio di intervento hanno solo potuto constatare il decesso del giovane. Sul posto è arrivato anche il medico legale. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, prontamente intervenuti sul posto, con il magistrato di turno.