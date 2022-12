Inps cancella i subappalti e assume 800 lavoratori dei Call Center

Il risultato delle lotte e dei ricorsi in Tribunale organizzati dai lavoratori

Da ieri, giovedì 1 dicembre, circa 800 lavoratori impegnati nei Center Comdata, Covisian ed Almaviva sono stati assunti da Inps Servizi.

L’internalizzazione è avvenuta grazie ad una selezione pubblica che ha tutelato la professionalità e l’esperienza dei lavoratori che da anni gestiscono il servizio.

“Questa è una bella notizia, direi che questa è anche una prospettiva da poter replicare perché è una prospettiva di gran successo, lavoratori che lavoravano in società private, call center, e rispondevano a tutte le chiamate per l’Inps”. A dirlo è il leader del M5S Giuseppe Conte che ha partecipato, a Napoli, al presidio dei lavoratori Inps organizzato dalla Cgil-Slc. “Abbiamo fatto i calcoli e abbiamo visto che conveniva assumerli, internalizzare questo servizio. Saranno 3.100 in tutta Italia che diventeranno dipendenti dell’Inps con le tutele di stabilità, possibilità di lavorare nelle sedi dell’Inps con risparmio rispetto alle sedi private, e con la possibilità di una riqualificazione continua, è un’operazione di successo” – ha evidenziato Conte.