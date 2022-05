Caserta, la lotta degli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera: “usati e gettati”

Iniziativa di lotta promossa Martedì prossimo davanti alla sede della Regione

Un flash mob davanti alla Regione Campania al Centro Direzionale martedì 3 maggio. Nessuno protesta, nè presidio, nè sit in, ma un reminder per dire alle istituzioni “ricordatevi di noi“.



Lo scorso 31 gennaio 2022 è stato l’ultimo giorno di lavoro per il residuo dei lavoratori somministrati dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, circa 300 lavoratori e lavoratrici che da anni, già prima della pandemia, stavano lottando per conservare il proprio posto di lavoro.



In molti sono riusciti a restare attraverso i concorsi, alcuni rientrando nel bando previsto per i dipendenti che avevano raggiunto un certo numero di requisiti ed anni di servizio, altri sono andati via in altre strutture ed altri ancora sono riusciti ad essere ripescati grazie allo scorrimento delle graduatorie.

Numerose in questi due anni e in questi mesi, le proroghe, i tentativi salvacontratto, gli appelli nelle more alla legge Madia che sembrava presagire appigli per la stabilizzazione, e poi le agitazioni, gli scioperi. E’ stato tentato di tutto, ma per 15 degli Operatori socio sanitari somministrati dell’Aorn è finita così.



“Eh sì, dopo 14 anni di lavoro in Azienda Ospedaliera di Caserta quello è stato il nostro ultimo giorno di lavoro – ha riferito Rosa Della Ventura, volto dei somministrati per molti anni, in prima linea nelle battaglie di piazza ed ai tavoli di confronto – tante le lotte portate avanti, fiera di aver comunque lottato”.

“Fino all’ultimo non c’è stata la volontà politica e istituzionale di chiudere questa situazione nel migliore dei modi – ci ha raccontato ancora Della Ventura – siamo stati licenziati in 7 sugli ultimi 20 rimasti, 6 infatti sono stati ripescati. Ma non finirà qui purtroppo, si tratta di pochi mesi e la situazione si ripresenterà tal quale”.



Cosa chiediamo?”Desideriamo che La Regione si assuma le proprie responsabilità. E vogliamo spiegazioni e chiarezza e non essere più palleggiati. Siamo operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Caserta e delle ASL di Caserta e provincia abbiamo garantito i LEA (livelli essenziali di assistenza) per 15 anni e più perché la Regione non poteva fare concorsi. Abbiamo garantito urgenza ed emergenza e per concludere il covid-19 e dopo tutto ciò siamo stati licenziati“



“Una luce sembra venire dalla legge di bilancio del 30 Dicembre 2022 art 1 comma 268 lettera C n.234 che permette la reinternalizzazione dei servizi appaltanti e di reclutare con una riserva posti personale che ha garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 con almeno 3 anni di servizio. Desideriamo una risposta dalla Regione sul perché questa possibilità non viene applicata dai direttori di Caserta mentre a Napoli succede. Il Santobono infatti sta provvedendo applicando la suddetta legge di bilancio. Non si può pensare di stabilizzare solo chi ha 18 mesi di lavoro e Non chi come noi ha 15 anni di lavoro in background, ed anche più, visto che la legge di bilancio lo permette. Non fermeremo la nostra lotta, ci devono spiegare”.

Gli ex dipendenti dell’AORN Caserta fanno appello a tutti, dal Presidente del Consiglio ai consiglieri tutti: “Devono assumersi le proprie responsabilità del resto queste forme passate appaltanti sono state create dalla stessa Regione per garantire i LEA e non possono non riconoscerci ciò che ci spetta sarebbe disumano. A cosa è servito chiamarci eroi”?