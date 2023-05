Campania, ecco il corso di formazione retribuito per “Tecnico della gestione energetica”

Il corso è finanziato dalla Regione Campania POR Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Ecco il Bando di Selezione Progetto Prosit Formazione per l’ammissione di 15 allievi al corso per “Tecnico della gestione energetica”.

Il corso avrà una durata complessiva di 500 ore. La partecipazione è completamente gratuita. È prevista un’indennità di frequenza pari a 8,15 euro lordi per ogni ora di presenza.

L’attività formativa, promossa dal Distretto Ad Alta Tecnologia STRESS scarl in collaborazione con il CFS, Centro Formazione e Sicurezza di Napoli, ente gestito dalle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e dall’Ance Napoli.

Il corso è finanziato dalla Regione Campania POR Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Il progetto mira a formare figure professionali altamente specializzate che, siano in grado di affrontare le problematiche del bisogno energetico e gli aspetti legati alla produzione di energia anche in forme non tradizionali indicando le soluzioni più adeguate legate al risparmio energetico ed alla produzione di energia con fonti alternative.

L’allievo in uscita dal corso di “Tecnico della gestione energetica” saprà elaborare piani per la gestione e la manutenzione e innovazione di impianti per un uso razionale dell’energia e per la riduzione delle emissioni inquinanti operando nell’ambito di sistemi di gestione ambientale

Per partecipare il candidato dovrà presentare entro il 29 maggio 2023 la propria candidatura inviando una mail corredata della seguente documentazione, all’indirizzo [email protected]. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando con gli allegati ivi richiesti; fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; curriculum vitae in formato europeo.

La modulistica è scaricabile dal sito del CFS Napoli www.cfsnapoli.it dal sito Stress http://www.stress-scarl.com/ e dal sito www.regione.campania.it