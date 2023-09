Campania, De Luca: “basta sceneggiati in Televisione con giovani camorristi”

Diventano l’esaltazione del modello mafioso”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca torna a criticare duramente Gomorra e Mare Fuori, sceneggiati televisivi che esaltano i modelli mafiosi e camorristici.

“Ci auguriamo che le tv la smettano di trasmettere sceneggiati che alla fin fine diffondono modelli subculturali di comportamento, diventando l’esaltazione del modello camorristico, al di là delle chiacchiere che raccontano. Da anni ci sono sceneggiati televisivi che hanno come soggetto giovani camorristi, che allegria” – ha detto il presidente della Regione parlando nel corso di una diretta Facebook.



“Si sono diffusi modelli di comportamento, abbiglimento, di linguaggio che usano gli sceneggiati. Speriamo che finisca e che in Italia si ripristini il principio di autorità. Mi riferisco – spiega – a baby gang, microdelinquenza… Siamo arrivati al punto che alunni si consentivano di svuotare il cestino delle carte in testa al professore. In altri Paesi del mondo sarebbe inammaginabile”.