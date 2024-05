Napoli, il sindaco Manfredi si fa rappresentare dalla Lega agli eventi culturali e internazionali

Il primo cittadino partenopeo ha delegato al consigliere comunale Domenico Brescia a rappresentare l’amministrazione ad un incontro con cittadini e imprenditori della Repubblica Popolare Cinese

Ora il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi per potenziare il consociativismo con l’opposizione in consiglio comunale ha deciso di rappresentare da esponenti della Lega agli eventi culturali e internazionali. Il consigliere comunale Domenico Brescia, ricco imprenditore edile napoletano, eletto con Forza Italia(è stato un pupillo di Fulvio Martusciello) successivamente passato con Italia Viva e recentemente esponente della Lega, ha propagandato ai quattro venti sui social la sua partecipazione, in rappresentanza del primo cittadino partenopeo ad un incontro con i commercianti cinesi.

“Ho partecipato in rappresentanza del Sindaco di Napoli prof Gaetano Manfredi all’evento organizzato dalla Associazione dei Commercianti Cinesi a Napoli alla presenza della Ambasciatrice della Repubblica Popolare della Cina per ribadire i vincoli di amicizia, di collaborazione e per tutelare gli interessi delle imprese italiane – ha scritto Brescia su Facebook – Ho proposto l’istituzione di un Tavolo tecnico che veda la presenza di funzionari comunali, di rappresentanti dei Commercianti Cinesi e napoletani per un maggiore integrazione dei nostri ospiti Cinesi per una tutela dei rispettivi interessi e sicurezza“.

Ancora una volta, la fascia tricolore partenopea ha tirato la volata ad un costruttore, un esponente dei poteri forti della Città, attuando il solito opportunismo e trasformismo politico in nome dei soliti e “immancabili interessi generali”.

CiCre