Verso la salvezza a piccoli passi

Milan-Salernitana 1-1: i granata alzano il muro e conquistano un punto importante

Allo stadio Meazza di Milano l’incontro di calcio della 26esima giornata tra Milan e Salernitana termina in parità.

Una Salernitana ben messa in campo, ordinata e concreta, conquista un pareggio importante contro un Milan che ha tentato da subito di portare a casa i tre punti.

La compagine granata a piccoli passi, partita dopo partita, sta trovando una sua identità di gioco mettendo a frutto le idee del tecnico portoghese che in questa partita è riuscito a bloccare sulle fasce le veloci incursioni dei giocatori rossoneri.

Paulo Sousa, reduce da due risultati utili, ha schierato in campo il 3-4-2-1 inserendo, questa volta, dal primo minuto Bohinen in regia al fianco di Koulibaly e Mazzocchi sulla fascia destra con Bradaric sul lato opposto. In difesa, riconfermati, avanti al portiere Ochoa, ci sono Daniliuc, Gyomber e Pirola. In avanti Candreva e Kastanos a supportare la punta Dia, preferito a Piatek.

Di contro Pioli applica lo stesso modulo ma rispetto all’ultimo incontro, perso contro la Fiorentina, con un mini turnover sceglie di ruotare alcuni calciatori rispetto alla formazione titolare.

Al centro del campo preferisce Bennacer a Tonali affiancato da Krunic, a destra, invece, al posto dell’infortunato Messias c’è Saelemaekers. La difesa a tre è composta da Kalulu, Tomori e Thiaw mentre in attacco ci sono Diaz, Leao e Giroud.

Nella prima frazione di gioco i padroni di casa tengono il predominio del campo ma si infrangono contro il muro eretto dalla formazione granata che si dimostra tenace e ben organizzata.

Leao al 24’ ci prova con un diagonale che termina di poco a lato.

La rovesciata di Giroud, al 29’, termina alta sopra la traversa.

Grandissima occasione per i granata con Kastanos, al 34’, che calcia a botta sicura da ottima posizione, la sfera è deviata in angolo.

Al 43’, Dia si rende pericoloso sfruttando un errore della retroguardia rossonera e si invola tutto solo verso la porta avversaria ma Maignan, in uscita, lo ferma sul più bello.

Vantaggio del Milan al 46’ su angolo di Bennacer con un colpo di testa vincente Giroud gira in rete chiudendo così il primo tempo.

Ad inizio ripresa c’è il pareggio della Salernitana, precisamente al 61’: su cross di Bradaric l’attaccante Dia si fa trovare pronto e conclude in rete.

Grande occasione per il Milan al 76’ ma il solito super Ochoa nega il gol ad Origi.

Al 82’ occasione per i granata con Piatek, entrato al posto di Dia, che si libera della marcatura di Kalulu e calcia con il destro da fuori area ma la conclusione viene respinta in angolo da Maignan.

Ibrahimovic, subentrato nella ripresa al posto di Giroud, si rende pericoloso al 91’ con un diagonale a giro respinto con un’altra ottima parata da Ochoa.

Al 95′ il gioco viene interrotto per qualche minuto perchè si accende una mischia in campo causa una trattenuta sulla linea laterale di Sambia, in campo al posto di Mazzocchi.

L’arbitro concede ulteriori minuti di recupero e al 98′ Piatek si lancia palla al piede verso la porta avversaria ma sbaglia un semplice assist per Bradaric sprecando così una concreta occasione per portare i granata in vantaggio.

L’incontro termina 1-1. La squadra di Pioli ha affrontato una Salernitana che è riuscita a capitalizzare il pareggio mettendo in difficoltà il Milan sia sul piano atletico sia per una buona solidità difensiva e soprattutto per la superlativa prestazione di un super Ochoa che più volte ha sbarrato la strada ai rossoneri.

Per i granata terzo risultato utile consecutivo e un punto prezioso in ottica salvezza meritatamente conquistato sul campo con tenacia e caparbietà dagli uomini di mister Paulo Sousa.

Le parole del mister Paulo Sousa al termine dell’incontro:

“Questa sera sono contento di tante cose. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti che non siamo riusciti a concretizzare e che potevano indirizzare la partita in maniera diversa. Poi nel finale della prima frazione di gioco la squadra si è abbassata ed è stata speculativa non riuscendo ad avere un blocco alto che ci permette di pressare in maniera efficace. Sapevamo che potevamo creare difficoltà crescendo nel palleggio e la squadra è stata molto brava in questo. Abbiamo dimostrato coraggio, ambizione, forte determinazione e un atteggiamento giusto”.

Il tecnico granata ha poi concluso:

“Credo che abbiamo fatto un gol di altissima qualità attirando la squadra avversaria su un lato e poi velocizzando il gioco in maniera importante. Nel finale abbiamo sentito il momento della partita e abbiamo preso una decisione rischiosa mettendo in campo contemporaneamente tre attaccanti per poter fare male e siamo andati molto vicini alla vittoria. Dobbiamo essere compatti e saper difendere strategicamente contro qualsiasi avversario. È importante cercare di avere sempre di più il controllo del gioco per creare opportunità importanti”.

La Salernitana si porta a 26 punti in classifica a +7 dalla terz’ultima e sabato 18 marzo alle ore 18:00 ospiterà all’Arechi il Bologna di Thiago Motta.

Il Milan con 48 punti resta in zona Champions e sarà ospite dell’Udinese sabato 18 marzo alle ore 20:45.

Sito Web Salernitana: https://www.ussalernitana1919.it/

Sito Web Milan: https://www.acmilan.com/it