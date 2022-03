Il ministero della Difesa russo ha pubblicato i documenti riguardanti i finanziamenti del Pentagono ai laboratori, che attestano la cooperazione tra americani e ucraini nella produzione di armi biologiche.

“Riteniamo che sul territorio dell’Ucraina siano stati creati componenti per armi biologiche”, ha affermato il tenente generale Igor Kirillov, capo delle forze di protezione dalle radiazioni ed elementi chimici e biologici (NBC) dell’esercito della Federazione Russa. Kirillov ha presentato un documento datato 6 marzo 2015, che conferma la partecipazione diretta del Pentagono nel finanziamento di progetti biologici militari in Ucraina.

“Richiamo la vostra attenzione sul fatto che l’accordo sulle attività biologiche congiunte è stato concluso tra il dipartimento militare statunitense e il ministero della Salute ucraino – ha sottolineato Kirillov – Tuttavia, i veri destinatari dei fondi si sono rivelati i laboratori del ministero della Difesa ucraino con sede a Kiev, Odessa, Leopoli e Kharkov. L’importo totale del finanziamento ammonta a 32 milioni di dollari“.

Kirillov ha poi evidenziato che, “durante questi studi in Ucraina, gli scienziati avrebbero identificato in totale sei famiglie di virus, coronavirus inclusi, e tre tipi di batteri, nello specifico gli agenti patogeni di peste, brucellosi e leptospirosi”. Kirillov ha aggiunto che “il ministero della Difesa russo continua a studiare i materiali ricevuti dai dipendenti dei laboratori ucraini in merito all’attuazione dei programmi biologici militari degli Stati Uniti e dei suoi alleati NATO in Ucraina”

“I media occidentali e alcuni ‘biologi’, il più delle volte con cittadinanza americana, esprimono dubbi sull’autenticità dei materiali da noi pubblicati. Vorrei farvi notare che i documenti presentano le firme di veri funzionari, oltre ad essere certificati dai sigilli delle organizzazioni” – ha puntualizzato Kirillov. “Con la partecipazione dei laboratori ucraini, nell’ambito dei programmi biologici militari degli Stati Uniti e della NATO, è stato istituito un progetto per trasferire le malattie tramite gli uccelli, inclusi quelli le cui rotte di volo passano sopra la Russia” – ha dichiarato Kirillov – Questo progetto è tra i più sconsiderati e irresponsabili, poiché non consente di controllare l’evolversi della situazione”.

Secondo i documenti diffusi dal ministero della Difesa russo, le rotte di volo degli uccelli migratori in grado di portare infezioni in Russia sarebbero state tracciate da degli specialisti ucraini con il supporto degli USA.

La Difesa della Federazione Russa aveva precedentemente tenuto una presentazione, nella quale era stato riportato che gli Stati Uniti avrebbero investito più di 200 milioni di dollari nei laboratori biologici in Ucraina. I laboratori inclusi nel programma biologico militare americano si sarebbero occupati, in particolare, degli agenti patogeni della peste e dell’antrace.

Il capo della NBC ha infine detto che sul territorio dell’Ucraina sarebbe stata costituita una rete di oltre 30 laboratori, che lavora nell’interesse del Pentagono. Dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa, tutto il materiale necessario alla continuazione del programma biologico militare statunitense sarebbe stato rimosso.

“In connessione alle attività biologico-militari degli USA in Ucraina, la Federazione Russa non esclude l’avvio di un meccanismo di consultazione ai sensi della Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e tossiche (BTWC)”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova commentando le informazioni sui laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lizqian, ha esortato la Casa Bianca a chiarire le proprie attività di militarizzazione biologica in patria e all’estero.