Tregua pasquale, Putin apre alla pace: “la parte ucraina risponda con gesti concreti”

In un momento storico segnato da forti tensioni internazionali e dal protrarsi del conflitto in Ucraina, arriva da Mosca un segnale forte e inatteso: il presidente Vladimir Putin ha annunciato una tregua militare in occasione della Pasqua ortodossa, proponendo una sospensione unilaterale delle ostilità da parte russa dalle 18 di venerdì (le 17 italiane) fino alla mezzanotte di domenica.

“Sulla base di considerazioni umanitarie, la parte russa dichiara una tregua pasquale. Ordino la cessazione di tutte le azioni militari per questo periodo”, ha dichiarato il presidente russo, parlando durante un incontro ufficiale con il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov.

Immediata l’attuazione dell’ordine da parte delle forze armate russe, come confermato dal Ministero della Difesa. Il cessate il fuoco, tuttavia, sarà condizionato al rispetto reciproco da parte ucraina, segno della disponibilità della Russia a fermare le armi, ma anche della necessità di risposte concrete da Kiev.

Un gesto di apertura che chiama Kiev alla responsabilità

Il presidente Putin ha sottolineato che questa tregua non è solo simbolica, ma rappresenta un’apertura verso la pace e un invito al dialogo. “Prevediamo che la parte ucraina seguirà il nostro esempio”, ha dichiarato, aggiungendo che la Russia rimane disponibile a confronti costruttivi, apprezzando gli sforzi diplomatici di attori internazionali come Xi Jinping, Donald Trump e i Paesi Brics.

La speranza espressa dal Cremlino è chiara: che l’Ucraina colga questo gesto non con sospetto, ma con spirito di responsabilità, contribuendo a un clima di distensione. In un contesto in cui le logiche belliche sembrano prevalere, questa tregua può e deve essere letta come un’occasione per voltare pagina, almeno temporaneamente, e dimostrare che la volontà di pace può ancora prevalere.

Kiev tra scetticismo e rigidità diplomatica

La reazione ufficiale ucraina, però, è apparsa subito improntata alla diffidenza. Il vice ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha commentato con freddezza: “Valuteremo i fatti, non le parole”, sostenendo che la Russia ha in precedenza respinto proposte di tregua più ampie.

Tuttavia, è proprio questo il momento in cui anche l’Ucraina dovrebbe dare un segnale chiaro alla comunità internazionale, mostrando di saper superare rigidità e mentalità conflittuali, per abbracciare una prospettiva di dialogo. La pace non nasce mai da una sola parte: richiede coraggio e disponibilità da entrambi i fronti.

Pasqua come simbolo di riconciliazione

La scelta della Russia di annunciare la tregua proprio in occasione della Pasqua ortodossa non è casuale: il richiamo alla spiritualità, alla tradizione e alla pietà verso i civili, invita a guardare al conflitto non solo con gli occhi della geopolitica, ma anche con quelli dell’umanità.

Ora, gli occhi del mondo sono puntati su Kiev. L’adesione alla tregua da parte ucraina sarebbe un atto di maturità politica e di rispetto verso i cittadini colpiti dalla guerra. Continuare a ignorare segnali distensivi, anche se parziali, rischia di rafforzare la percezione di un conflitto guidato da interessi che vanno oltre la sicurezza e la difesa.

Conclusione: la pace si costruisce con i fatti

Il gesto di Mosca rappresenta un passo verso la de-escalation, e non può essere derubricato a mera mossa tattica. Se l’Ucraina vuole davvero la pace, come ha più volte dichiarato, ha ora l’occasione concreta di dimostrarlo.

Le Nazioni Unite hanno accolto con attenzione l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin riguardo a una tregua temporanea in occasione della Pasqua. A renderlo noto è stato, il 19 aprile, Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell’ONU. “Prendiamo atto dell’annuncio di una tregua temporanea da parte della Federazione Russa in occasione della Pasqua. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco duraturo in Ucraina e ribadiamo il nostro pieno sostegno a ogni sforzo serio volto a raggiungere una pace giusta, duratura e globale”

In tempi difficili come questi, le parole contano, ma sono i gesti a parlare più forte. E fermare le armi, anche solo per qualche giorno, è sempre un inizio migliore rispetto al silenzio delle diplomazie e al rumore delle bombe.

Vincenzo Marotta