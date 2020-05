Napoli, la fuga da demA. Anche Chirico presidente della seconda municipalità pronto per il salto della quaglia

Nelle ultime ore ha pubblicato un volgarissimo post su Fb contro il sindaco e il governatore provocando la dura reazione della moglie del primo cittadino e di alcuni militanti arancioni

Pronta la fuga da demA, il partito del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Nelle ultime ore sono aumentati i trasformisti, i voltagabbana. Tanti si preparano ad abbandonare la nave, pronti a salire su altri vascelli politici. Alcuni personaggi preparano il salto della quaglia in maniera scomposta. E qualcuno riveste anche funzioni pubbliche e ruoli istituzionali. Decisamente volgare e di pessimo gusto il post pubblicato nelle ultime ore su Facebook dal presidente della II municipalità, Francesco Chirico: “Comunque devo dire, senza mezzi termini, che di questa lotta De Magistris/De Luca a chi ce l’ha più duro ne ho le palle piene. Quann ce vo ce vo”.

Il post di Chirico su facebook

Linguaggio da avventore qualunquista di un bar di provincia, duramente criticato da decine di commenti di fan arancioni. Qualche militante invita il presidente della II municipalità a rassegnare le dimissioni. “Il linguaggio del presidente Chirico è degno del peggior Salvini – scrive Raffaele Di Francia ferroviere, militante demA – Il post è volgare, inqualificabile. Tra l’altro mette sullo stesso piano due persone distanti politicamente, e non solo, mille miglia. Non fa distinzioni e ritiene i due responsabili in egual modo della mancanza d’intesa istituzionale – aggiunge Di Francia – Forse il buon Chirico in questi anni ha amministrato la municipalità di un’altra città di un’altra regione. Il risultato di questo post, era prevedibile, è solo quello di fornire l’ennesima occasione per alimentare e dare voce alla peggiore feccia di questa città. Chirico, non sei nuovo a queste esibizioni pretestuose e infondate su Facebook, e sempre nei momenti di maggiore difficoltà, faresti più bella figura a rassegnare le tue dimissioni. Non so se stai cercando una visibilità e un patentino di neutralità e non mi interessa, ma questo tuo post è veramente penoso”. Il post di Chirico è stato duramente criticato da Greta Fiore, nome su Facebook di Maria Teresa Dolce, la moglie del sindaco de Magistris. “In verità non c’è nessuna lotta. Io non intervengo mai, ma certe sciocchezze non si possono proprio leggere. In questo momento il Sindaco sta intervenendo in Consiglio Comunale e sta spiegando le ragioni della sua battaglia, anzi in verità quella dell’Anci – sottolinea lady de Magistris – Strano che ad un presidente di municipalità (della maggioranza) non sia chiaro che, se lotta c’ è, non è contro qualcuno ma è per il bene di tutti. Magari lo puoi ascoltare in diretta, oltre ad avere la possibilità di altre mille modalità di dialogo. Ma si sa, facebook fa più scena”. Parole durissime. Un siluro che ha colpito e affondato il presidente Chirico, da tempo più impegnato ad esibirsi in feste, ricevimenti, convegni, mostre o postando sui social e poco presente sul territorio della II municipalità, ignorando i reali problemi dei cittadini. Stando ad alcune indiscrezioni, Chirico insieme ad un assessorino della municipalità starebbe trattando con alcuni riferimenti del governatore Vincenzo De Luca per un posto in una lista alle prossime elezioni comunali. “Nessuna meraviglia – spiega un militante arancione – Chirico nell’arco di 15 anni ha cambiato almeno tre partiti. Una dei tanti camaleonti politicanti di questa Città. Uno dei tanti personaggi selezionati dal primo cittadino come un componente di una corte. Un cortigiano pronto a cambiare bandiera alle prime difficoltà”. Niente da aggiungere.

CiCre